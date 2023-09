Kolmapäevasel debatil osaleb seitse vabariiklaste presidendikandidaati

Vabariiklaste rahvuskomitee (RNC) teatas, et debatil osalevad Florida kuberner Ron DeSantis, endine ÜRO suursaadik Nikki Haley, endine asepresident Mike Pence, senaator Timm Scott, ettevõtja Vivek Ramaswamy, eelmine New Jersey kuberner Chris Christie, Põhja-Dakota kuberner Doug Burgum.

Teisel debatil ei osale endine Arkansase osariigi kuberner Asa Hutchinson. Ta osales esimesel debatil, kuid RNC teatas, et ta ei täida vastavaid nõudeid ja teisele debatile Hutchinson enam ei pääse. Asa Hutchinson siiski ütles, et jätkab oma kampaaniat.

Debatt kestab kaks tundi, arutelu juhivad Fox Newsi saatejuhid Stuart Varney, Dana Perino ning hispaaniakeelse televõrgu Univision ajakirjanik Ilia Calderon.

Debatil ei osale USA endine president Donald Trump, kes suure tõenäosusega sõidab teisipäeval Michigani osariiki ja saab seal kokku streikivate töötajatega. USA president Joe Biden ütles reedel, et sõidab samuti Michigani.

Küsitlusfirma RealClearPolitics viimane uuring näitab, et Trump on vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat. Trump on peale ametiaja lõppu saanud neli ametlikku süüdistust, kuid tema toetus on 57,3 protsenti.

DeSantise toetus on 13,5 protsenti, Ramaswamy toetus on 6,8 protsenti, Haley toetus on 5,3 protsenti. Järgnevad Pence (4,2 protsenti), Scott (2,5 protsenti) ja Christie (2,5 protsenti), vahendas New York Post.