Aasta Põllumees 2023 tiitli pälvis Airi Külvet

Airi Külvet on üks MTÜ Liivimaa Lihaveise asutajatest ja eestvedaja ning esimese riikliku rohumaaveise kvaliteedikava väljatöötaja. Valdkonnas tegutsevad veisekasvatajad iseloomustavad Külvetit, kui lihaveise kasvatamise entusiasti ja propageerijat. Ka pälvis Külvet eelmise aasta märtsis Maaelu Edendamise Sihtasutuselt parima lihaveisekasvataja tiitli.

Aasta põllumehe konkursi hindamiskomisjon tõi valikut tehes välja, et Puutsa talus valitseb loodussõbralik mõtteviis, kus on saavutatud hea tasakaal keskkonna ja loomakasvatuse vahel.

"Väärib tähelepanu, et Airi eesmärgiks on kasvatada lihaveiseid nii, et ümbritsevat keskkonda ei kurnataks, vaid toimuks hoopis mullastiku rikastamine ja rohumaade parem säilimine," osutas žürii liige Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar.

"Ka lööb Airi aktiivselt kaasa erinevates projektides ja teeb koostööd teadusasutustega, et saada parimaid tulemusi loomakasvatuses ja leida kestlike lähenemisviise rohumaade kasutusele," lisas ta.

Airi Külvet ütles tunnustust vastu võttes, et kasutan oma teadmisi loomakasvatusest ja talle teeb rõõmu, et iga aasta on Puutsa talu tulemused paremad, kui eelmisel aastal. "Loomapidamisega kaasnev liigirikkus meie heinamaadel teeb hea enesetunde ja annab meile signaali, et olen õigel teel," lausus Külvet.

President Alar Karis ütles Aasta Põllumehe auhinna üleandmisel Tallinna KUMU kunstimuuseumis, et põllumehed kannavad olulist osa toidujulgeoleku tagamisel.

"Ajad ei ole lihtsad, valikud on keerulised. See pole sugugi protektsionistlik, kui kutsun kõiki ostma meie põllumeeste kui kohalike tootjate toodangut. Eesti tomat, õun, kurk ja porgand, liha, vorst ja sink, kodujuust ja hapukoor, värske või purgis kala – need maitsevadki paremini kui kaugemalt toodud kaup," tunnustas president Karis.

Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Maaleht korraldavad konkurssi "Aasta põllumees" juba 23. aastat.