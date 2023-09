Kurikuulsa ristiisa surma tõttu võib Sitsiilias puhkeda maffiasõda

Itaalia politsei arreteeris jaanuaris Denaro, kes oli üle 30 aasta üks tagaotsitavamaid kurjategijaid riigis. Denaro suri esmaspäeval 61-aastasena, temast jäi Sitsiilia lääneosas maha võimuvaakum. Rivaalitsevad jõugud võivad nüüd hakata võitlema piirkonna maffiabossi trooni pärast, vahendas The Times.

"Elu jooksul tagas ta siin tasakaalu, kuid nüüd, kui ta on läinud, hakkavad erinevad maffia grupeeringud võimu pärast võitlema," ütles Denaro kodulinna Castelvetrano elanik Elena Ferraro.

Denaro juhtis Sitsiilias Trapani provintsis kuritegelikku impeeriumi, mis kontrollis jaemüüki, ehitusfirmasid ning isegi tuuleparke. Times kirjutab, et tema impeeriumi võib pärida Francesco Guttadauro, kes on seotud ka võimsa Palermo maffiaperekonnaga. Guttadauro on praegu vanglas, kuid ta peaks 2025. aastal vabanema.

"Kui ta üle võtab, võib toimuda rahulik võimu üleandmine, kui teised Palermo perekonnad sellele vastu pole," ütles Ferraro.

Üks anonüümseks jäänud Sitsiilia korrakaitsja ütles, et sõda ei puhke ka siis, kui Guttadauro võimu üle ei võta. Tema sõnul ei taha Trapani maffiaklannid sattuda taas rambivalgusesse, sest see tooks kaasa uued vahistamised.