Coop Pank tõstis aastase hoiuse intressimäära 4,5 protsendile

Coop Pank pakub 4,5-protsendilist intressimäära 12–17-kuulise tähtajaga hoiustele. Seni oli Coopi aastase hoiuse intress 4,25 protsenti sarnaselt mitme teise Eesti kommertspangaga.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul on hoiuseintressid hetkel viimase kümne aasta kõrgeimal tasemel.

"Eesti Panga andmetel oli näiteks tänavu augustis majapidamistel ja ettevõtetel tähtajalisi hoiuseid 5,3 miljardi euro väärtuses, mida on 167 protsenti rohkem kui aasta tagasi. Intresside edasist liikumist on raske prognoosida, kuna see sõltub rahvusvahelistest finantsturgudest, kuid domineerib arvamus, et pigem on intressid oma tippu saavutamas või juba saavutanud ning täna hoiuse avamine on põhjendatud otsus," märkis Truu.

Hoiustelt intressi teenimine on madala riskiga võimalus raha kasvatamiseks, sest riiklik tagatisfond tagab Eesti krediidiasutustes kõigi era- ja äriklientide hoiused koos teenitud intressiga kuni 100 000 euro ulatuses ühe hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses.

Hoiuste intressid on tõusnud Euroopa Keskpanga järjestikku toimunud kesksete intressimäärade tõstmise tagajärjel. Enne rahapoliitika pööret olid intressid aga pikka aega nullis või lausa negatiivsed.