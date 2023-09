Eesti juurtega astronaut rääkis Tartus noortele oma tööst

Eestlastest ei ole seni veel keegi kosmoses käinud, küll on seda teinud Nicole Aunapu Mann, kelle vanaisa oli hiidlane. Eesti juurtega NASA astronaut on nüüd esimest korda Eestis, külastades teisipäeval Hiiumaad ja kohtudes kolmapäeval Tartus kosmosehuviliste noortega.

Märtsis naasis Eesti juurtega ameeriklane Nicole Aunapu Mann viie ja poole kuu pikkuselt kosmosemissioonilt. Selle nädala kolmapäeval külastas ta Tartut.

"See on alles minu teine päev Eestis ja mulle väga meeldib. Käisime eile Hiiumaal, mu vanaisa oli sealt pärit, nii et oli tore külastada. Võtsin kaasa ka oma isa ja tädi Ameerika Ühendriikidest. Ja muidugi Tartu on hämmastav linn," rääkis Aunapu Mann.

Astronaut rääkis oma tööst õpilastele, kes osalevad NASA algatatud programmis Globe.

"Kui Eesti õpilased koguvad peaasjalikult andmeid NASA-le, et kinnitada, mida satelliit näeb, siis see, et meil on seal astronaut, tema saab kinnitada, mida astronaut näeb. Mitte satelliit, vaid inimene ütleb meile, mida ta näeb," rääkis Globe Eesti koordinaator Laura Altin.

"Mida ma tahaks küsida, olekski, et kas paneb asjad uude perspektiivi, kui sa näed Maad kaugelt, kui sa tegelikult saad aru, et see on kõik üks kivi ja üks rahvas," ütles Globe haridusprogrammi õpilane Lauri Pehlak.

"Tegelikult tahaks küsida ka elu kohta kosmoses. Üldmuljeid, kuidas oli kosmos," lisas ta.

"See on uskumatu. Mul olid üsna kõrged ootused, kui ma kosmosesse läksin ja need kõik ületati. See on imeline töö mikrogravitatsiooni tingimustega laboris," kirjeldas Aunapu Mann.

Et astronaut Eestisse reisi üldse ette võttis, oli suuresti tänu siinsete õpilaste initsiatiivile. Nimelt samal ajal kui Aunapu Mann kosmoses teadust tegi, saadeti Eestist orbiidile video, kus noored teda tervitasid ja Eestisse kutsusid.

"See on väga tähtis näha, kuidas inimesed saavad lihtsalt pealehakkamisega nii kaugele jõuda. Lihtsalt see, et me saame kutsuda ja päriselt jõuabki kosmoses käinud astronaut siia, meie juurde, on nii suur asi, et lihtsalt selle võimaluse pärast me peakski proovima. Ja näed, unistus sai teoks, astronaut tuligi meile siia rääkima," ütles Lauri Pehlak.