Tšehhi ostab USA-lt 24 hävituslennukit F-35

Tšehhi peaminister Petr Fiala ütles, et piloodid alustavad esimeste hävitajatega väljaõpet 2029. aastal ning aastaks 2031 on lennukid Tšehhis ka kohal.

Tehingu hind on 6,5 miljardit dollarit. Tehing sisaldab ka hooldustaristu loomist Tšehhis.

"On selge, et tuleviku sõjatandril, operatsioonikeskkonnas aastatel 2035 kuni 2040 vajab Tšehhi vabariigi armee viienda põlvkonna lennukit, et täita oma ülesandeid. Ainukeseks võimaluseks on F-35 hävitaja. See on oluline, et Tšehhi vabariik hoiab tehnoloogilist ülekaalu võimalike vastaste suhtes nii nagu kogu allianss püüab," rääkis Tšehhi peastaabi ülem Karel Rehka.