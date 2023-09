Reede pärastlõunal hakkab saartest alates sadama

Reede öö on vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö hakul sajab kohati vähest vihma. Tuul on kagust- ja lõunast 2 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Hommikul on pilvisus vähene ja sadu ei tule. Paiguti võib olla aga udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval hakkab lääne poolt alates pilvisus tihenema ning pärastlõunal jõuab saartele juba ka vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Tuul puhub lõunast- ja edelast 4 kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on lääne pool 17 kuni 20 kraadi, ida pool 20 kuni 22.

Järgnevad päevad mööduvad vähemal või rohkemal määral vihmaselt ning temperatuurikõver võtab suuna allapoole. Laupäeval on päevasel ajal 15 kuni 18 ning öisel ajal 12 kuni 16 kraadi. Teisipäevaks on see aga veelgi langenud, olles päeval vahemikus 12 kuni 15 ja öösel 6 kuni 13 kraadi.