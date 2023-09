Soome valitsus plaanib hakata reformima pensionisüsteemi

Ka Soomes on inimeste eluiga ja pensioni saamise aeg on üha pikem, maksumaksjaid sünnib aga aina vähem. Plaanitava reformiga peaks Soome riigi majandusseis paranema ligi miljardi euro võrra.

Peaminister Petteri Orpo kohtus pensionireformi arutamiseks sel nädalal tööturu osapooltega.

"Pensionimaksete puhul on surve neid protsendi võrra tõsta, ja tööturu osapooled teatasid juba enne valimisi nad oleksid pensionisüsteemi reformiks valmis," rääkis Orpo.

Valikuid on mitu: töötasude pealt kogunevat pensioniraha võib suurendada tööjõu sissetoomisega, võib tõsta palga pealt võetavaid pensionimakseid.

Kevadel oli juttu ka sellest, et muuta pensionide indekseerimist, et pensionitõus oleks väiksem kui senine süsteem ette näeb, aga valitsusprogrammis seda siiski ei ole. Suvel tehtud küsitlus näitas, et ligi 60 protsenti vastanutest ei taha indeksite muutmist ehk pensionitõusu pidurdamist.

Veel üks võimalus oleks panna pensioniraha senisest paremini tulu teenima, aga samas, kui lubada pensionifondidel võtta suuremaid riske investeerimisel, siis tooks see kaasa ka tulude suurema kõikumise.

"Pensionisüsteem on üsna lihtne: on hüvitised, maksed ja tööealised elanikud. Nendest hakkamegi rääkima," ütles ametiühingute keskliidu juht Jarkko Eloranta.

Töörühm hakkab nüüd eri variante kaaluma. Reformiettepanekud peaksid valmis saama 2025. aasta jaanuaris ehk praeguse valitsuse ametiaja poole peal.

Tegelikult ei ole Soome pensionifondide olukord praegu halb. Pensionikeskuse andmetel võiks praeguse seisuga pensione maksta kaheksa aastat ilma, et inimesed ülde pensionimakseid teeksid.

Pensionimakseid siiski kogutakse: praegu tuleb 83 senti igast pensionieurost töölkäivate inimeste pensionimaksetest ja 17 protsenti pensionifondide tuludest.

Pensionifondide asjatundjate sõnul on siiski hea, et reforme tehakse tasapisi juba nüüd, siis ei pea tulevikus pensionimakseid nii järsult tõstma.

Ilmselt ei ole pääsu ka pensioniea tõusust: eelmise reformiga 2017. aastal otsustas Soome tõsta pensionile jäämise iga järk-järgult 65 aastani. Uus pensioniea tõus sõltub eluea pikkusest. Eesmärk on säilitada enam-vähem sama suhe nagu praegu, et tööl oldaks kaks korda rohkem aastaid kui pensionil.