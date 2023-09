Eesti Gaas: maagaasi hind tuleb sel talvel tarbijatele mullusest odavam

Sel talvel on Eestis ja kogu Euroopas oodata tarbijatele oluliselt odavamaid maagaasi hindu kui eelmisel aastal, rääkis ETV hommikusaates "Terevisioon" Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik

"Ette vaadates pilt on päris hea. Euroopa mahutid on üle 90 protsendi täis, Läti mahuti üle 80 protsendi täis," ütles Kaasik. "Hinnaprognoosid on ka head."

Oktoobrist alates on Eesti Gaasi eratarbija hind 47 eurot megavatt-tunni kohta, mis on oluliselt madalam, kui eelmisel aastal, ütles Kaasik. "Ka forward-tehingud turul oluliselt kõrgemat hinda ei näita, ka ilmaprognoosid eeldavad sooja talve Euroopas," lisas ta. "Märke hinnatõusust näha ei ole."

"Sel talvel näeme oluliselt odavamaid hindu kui eelmisel aastal," rõhutas Kaasik.

Gaasibörsil TTF oli neljapäevase seisuga neljanda kvartali tehingute hinnatase 43 eurot megavatt-tunni eest.

Gaasi hind on samas praegu kõrgem kui 2021. aasta alguses, mil hind oli TTF-il 17 euro juures.

Aasta alguses oli megavatt-tunni hind 100 euro juures ning sellest ajast on hind liikunud peamiselt langustrendis. Gaasihinna tipp oli mullu augustis, kui püstitati hinnarekord pea 340 eurot megavatt-tunnist.

Maagaasi kasutajaid Eestis üle 100 000.

Eesti Gaas toob üle kolmandiku maagaasist Baltikumi ja Soome, olles piirkonna suurim gaasiimportija. "See ei ole Venemaa gaas. Tuleb suurte tankeritega Ameerikast ja mujalt," ütles Kaasik.