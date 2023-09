Septembri lõpu seisuga on Eestis töötuna arvel 49 286 inimest ning registreeritud töötuse määr on 7,4 protsenti.

Statistikaameti andmetel on töötuse määr tõusuteel. Tööportaalid kinnitavad, et vabade ametikohtade arv on aastatagusega võrreldes vähenenud ning konkurents ühele ametikohale oluliselt tõusnud. Reene Leas teeb ülevaate.