Elektrisõidukite kasvav nõudlus metallide järele lõhestab Kanadat

Ontario provintsi põhjaosas asuv Tulerõnga (Ring of Fire) piirkond on metsade ja suurte jõgede all. Kohalik ökosüsteem neelab ohtralt süsinikku. Maailma ühe suurima süsiniku neelaja all paikneb ka 67 miljardi dollari eest haruldasi metalle. Seal leidub vaske, niklit, koobaltit ja teisi haruldasi metalle, vahendas The Wall Street Journal.

Selliseid haruldasi metalle on vaja elektriautode akude jaoks. Kanadas käib nüüd võitlus selle üle, kas kaevandada Ontario põhjaosas elektriautode jaoks vajalikke metalle. Keskkonnakaitsjad leiavad, et nende kaevandamine võib vallandada rohkem heitkoguseid, kui Kanada ühe aasta jooksul õhku paiskab.

Maailmas kasvab aga nõudlus elektrisõidukite järele. Ontario maavaradele ihuvad nüüd hammast kaevandusfirmad. Hiljuti sõlmis Ontario lepingud Volkswageni ja Stellantisega. Autofirmad plaanivad piirkonda rajada akude tehaseid.

Uurijad leidsid piirkonnast rikkalikud metallide varud juba 2007. aastal. Põhja-Ameerika kaevandusettevõtted jooksid siis piirkonnale tormi. Suurte kulutuste tõttu jäi aga projektide arendamine seisma. Samuti puudub seal kaevandamiseks vajalik taristu, selle ehitamine maksab aga palju raha. Kuna elektrisõidukite tootmine kasvab, suureneb nõudlus haruldaste metallide järele, eelkõige nikli järele.

Nikli hind tõuseb viimaste aastate kiiremas tempos. Riigid ja kaevandusfirmad tahavad seetõttu tagada paremat juurdepääsu strateegilisele ressursile.

"Kanada võib olla maailmas tähtsaim mineraalide tarnija, kui nad selle kohe kätte saavad," ütles andmefirma Benchmark Mineral Intelligence juht Simon Moores.

Hiljuti alustas piirkonnas äritegevust Kanada miljardär Andrew Forrest. Ta väidab, et kaevandamise vastased ei näe laiemat pilti. Tema sõnul on nikli kaevandamine Kanadas keskkonnasõbralikum kui sellistes piirkondades nagu Indoneesia.

Kaevandamise vastased hoiatavad, et piirkonna kahjustamine võib kaasa tuua kaugeleulatuvad tagajärjed. Kaevandamist ei toeta ka Ontario provintsi põliselanikud.

"Me võime hävitada nii palju metsi ja turbamaad, et selle mõju võib olla katastroofiline," ütles põlisrahvaid esindav advokaat Kate Kempton.