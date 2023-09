Eesti 200-st lahkunud Liina Normet liitus sotsidega

Normeti sõnul otsustas ta sotsiaaldemokraatide kasuks, kuna usub ausa, puhta, kaasava ja läbipaistva poliitika võimalikkusesse. "Hindan viisakat ja argumenteeritud poliitkultuuri, mida kahjuks jääb aina vähemaks. Sotsiaaldemokraadid seevastu on alati säilitanud väärikuse ja austuse teiste vastu," selgitas ta.

Normet on sotsiaaldemokraatlikus erakonnas olnud ka varem, aastatel 2013-2018. Enne seda kuulus ta Reformierakonda (2008-2013). Ta oli erakonna Eesti 200 asutajaliige, kuid lahkus sealt augustis, öeldes, et Eesti 200 pole enam see ühendus, mille asutamisel ta osales ning mis jagaks temaga samu väärtusi.

Normet on tervishoiuspetsialist ja ettevõtja, kes on keskendunud naiste tervise edendamisele.