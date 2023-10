Järjekordselt hinda tõstnud Gaasivõrk loodab tulevikus seda langetada

Gaasivõrk teatas sellel nädalal klientidele, et tõstab alates 4. detsembrist võrguteenuse hinda. Tegu on tänavu juba kolmanda seesuguse hinnatõusuga.

1. juunist tõusis gaasi võrguteenuse hind 7,991 euroni megavatt-tunnist ja 1. oktoobrist hakkab kehtima uus hind 8,241 eurot megavatt-tunnist. Seda ainult 4. detsembrini, millest alates kerkib hind 12,139 euroni megavatt-tunnist. Neile hindadele lisandub käibemaks.

Seekordset hinnatõusu põhjendas Gaasivõrk Eleringi otsusega tõsta detsembri alguses gaasi ülekandeteenuse hinda, sest vähenenud gaasitarbimise tõttu ei kata praegune hind gaasivõrgu töökorras hoidmise kulu.

Gaasivõrgu juht Triinu Tamm ütles ERR-ile, et edasist võrguteenuse tasu tõusu nad ei prognoosi, sest gaasitarbimine on stabiliseerunud.

"Pigem võiks loota võrgutasu langust, kui gaasi tarbimismahud taastuvad," rääkis ta. "Eeldused tarbimise taastumiseks on olemas, kuna gaasi tarnekindluse olukord on väga hea ja hind on 2022. aastaga võrreldes oluliselt alla tulnud."

Ta lisas, et üha tähtsamaks mõjutajaks muutub ka tarbija ja ühiskonna nõudlikkus kütuste puhtuse osas.

"Torugaas on üks puhtamaid, nii ühiskondlikult ehk lääne päritolu mõttes kui keskkonna ehk heitmete vaates – näiteks õli või LPG põletamisega võrreldes," lausus Tamm.

Seega võiks tema sõnul oodata, et tarbijad võtaksid vahepealsete asenduskütuste asemel taas kasutusele gaasi. Soomes on esimesed märgid sellest juba ka näha, sest maagaasi tarbimismahud on mitmendat kuud järjest kasvanud ja aastatagusega võrreldes on kasv keskmiselt 20 protsenti.

Eelmisel aastal vähenes gaasitarbimine Eestis 25 protsenti 3,8 teravatt-tunnini ning langus on jätkunud ka tänavu. Esimesel poolaastal oli gaasi tarbimismaht 1,9 teravatt-tundi, mis on 24 protsenti väiksem kui eelmisel aastal samal ajal.