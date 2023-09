Kaupmehed prognoosivad kõige keerulisemat perioodi tuleva aasta alguses

Eesti kaupmeestel läheb juba aasta aega äri allamäge ja see jätkus ka eelmisel kuul. Nimelt langes jaekaubandusettevõtete müügitulu statistikaameti andmetel augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes püsivhindades kaheksa protsenti.

Kõige enam mõjutasid langust tööstuskaubad, kus müük vähenes 11 protsenti. Sealhulgas langes kaupade müük posti- või interneti teel lausa 23 protsenti.

Toidukaupade ja mootorikütuste jaemüük vähenes aastaga neli protsenti.

Ainsana tõusis müügitulu aastases võrdluses apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes, kus kasv oli neli protsenti.

Eesti kaupmeeste liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on tarbijate kindlustunne jõudnud ajalooliselt madalale tasemel. Ligi pool toodetest läheb müüki kampaaniahinnaga, kus nii kaupmehe kui tootja juurdehindlus on minimaalne või puudub sootuks.

"Langustest järeldub tõesti see, et väiksema sissetulekuga inimesed elavad palgapäevast palgapäevani praegu. Väga palju me oleme näinud seda, et n-ö keskmise segmendi toodete müük on langenud, ostetakse kõige soodsamaid alternatiive," ütles Peil.

"Kui nüüd vaadata keskmist jaekaubandusettevõtet, siis 10-protsendine kukkumine käibes üldiselt tähendab seda, et ettevõte langeb kahjumi piirile. Nii et väga suur osakaal on tegelikult neid ettevõtteid, kes praegu toimetavad kahjumi piiril," rääkis Peil.

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul vähenes müügikäive eelmisel kuul pea igas jaekaubanduse valdkonnas, kuid see pole põhjustatud muust, kui üldisest ebakindlast olukorrast.

"Kui me vaatame, kuidas tööturul inimestel läheb, et valdav osa Eesti inimestest, kes tööd teha tahavad, käivad tööl, keskmine palk suureneb päris kiiresti. Et selliseid otseseid objektiivseid põhjuseid, miks nüüd drastiliselt oma tarbimist kärpida, neid väga palju ei ole," ütles Nestor.

Kaubamaja juhi Erkki Lauguse sõnul oli aasta esimene pool edukam, kuid aasta teisel poolel on nendegi käive mõnevõrra langenud.

"Kindlasti on praegu see koht, kus müügid on praegu rohkem surve all, justnimelt see sama kodukaupade valdkond. Kui viimastel aastatel on uute kodude loomine ja sisustamine olnud väga populaarne, siis praegu kinnisvara ostetakse vähem ja seda me näeme kindlasti kodukaupade müügist ka, et see on võrreldes eelmiste perioodidega võibolla madalam. Mis puudutab moekaupu ja mis puudutab kosmeetikakaupu, siis seal kindlasti on müügid oluliselt paremad," sõnas Laugus.

Nestori hinnangul võiks suurem hinnatõus nüüd aga selja taha jääda.

"Kui sul ennem jäi seal sajast telekast võib-olla 10 tükki lattu, pole hullu, aga nüüd, kus päriselt siis ka ettevõttes juba käive väheneb, et see paneb ju kaupmehe sellisesse keerulisse olukorda. On ju vaja tasuda kaubanduskeskuse rendimaksed, on vaja maksta töötajatele palgad ja selles tingimuses, kus ostjaid on vähemaks jäänud, et seal veel oodata, et nüüd hakatakse hindu tõstma, mulle tundub see kahtlane," rääkis Nestor.

Kaupmeeste liidu tegevjuhi hinnangul saabub kõige keerulisem periood kauplejatele järgmise aasta alguses, edasi võiks olukord juba paraneda.