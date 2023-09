Laupäev toob tuult ja vihma

Laupäeval on tuult ja ka vihma, aga õnneks on päeva peale ka kuivemaid tunde, temperatuur ulatub 19 kraadini.

Reedel oli Eesti ilm suvehõnguline, aga Vahemere ääres valitses südasuvine kuumus – Portugalis ja Hispaanias tõusid termomeetrinäidud üle 35 kraadi. Kõrgrõhuvöönd lisas kõrvetavat päikest. Atlandi ookean on vihmapilvi tootvate madalrõhkkondade tegevusväli.

Eeloleval ööl liiguvad vihmapilved saartelt mandrile. Tuul puhub öö hakul lõunakaarest 3–9 m/s, pärast südaööd edelast ja lääne pool tõusevad puhangud 15 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi.

Hommikul sajab laialdaselt vihma. Lõuna- ja edelatuul on Lääne-Eestis tugev, ulatub puhanguti 13, rannikul 16 m/s, ida pool on veel mõõdukas. Õhutemperatuur on 15 kraadi ümber.

Laupäeva ennelõunal sajab mandril veel mitmel pool vihma, pärastlõunal taandub sadu Peipsi taha. Õhtul jõuab Lääne-Eestisse uuesti vihmahooge. Edela- ja läänetuul tugevneb 6–12, rannikul puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Pühapäeval lahkub madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele ja selle serva mööda kandub öösel hoovihmapilvi üle Eesti. Päeval on sajuhooge hõredamalt ja harvem ja ehk vilksab ka päike välja.

Pühapäeva öö on vihmahoogudega, päeva peale taanduvad sajupilved idapiiri taha. Läänekaare tuul on tugev.

Nädala alguses lisandub vihmapilvi ja tänastel andmetel on sadusid paraku enam päeval. Nädala keskel on meid ähvardamas väga jõuliste tuuleiilide ja rohke sajuga äge madalrõhkkond. Öised miinimumid langevad viie kraadi lähedale, päevasoe tiirleb 15 kraadi ümber.