Viru-Nigula teetööde käigus tulid välja varauusaegsed inimluud

Arheoloogiliste kaevetööde ajal tuli välja 11 luustikku. Neli inimest olid tõenäoliselt mõne haiguspuhangu ajal maetud ühishauda. Leidude matmisajaks võib esialgsetel hinnangutel olla varauusaeg ehk umbes 16.-18. sajand.

Viru-Nigula leiud annavad luu-uurijatele infot ka tollaste ravimeetodite kohta.

"Siin on mitmeid huvitavaid patoloogiaid, luumurde ja vigastusi, mis on minu töös huvitavad jälgida. Ühel on näiteks reieluupea murd. Huvitav on uurida, kuidas inimene on sellega toime tulnud. Ilmselgelt on pidanud keegi teda hooldama ja ravitsema. Sellised raskete luumurdude kohta on arvamus, et neid ei elanud tol ajal inimesed üle, aga tegelikult on nad tulnud nendega toime. Otse loomulikult ei pandud neid lahasesse ja ei fikseeritud nagu tänapäeval, aga nad on siiski ilusti paranenud," rääkis luu-uurija Martin Malve.

Lisaks keskaegsele kalmistule tuli välja viikingite aega ulatuva ajalooga asulakoht.

"Hästi palju on savinõukilde ja naelu ning hästi palju on näiteks loomaluid, kalaluid, linnuluid ehk materjal on lisaks inimluudele väga rikkalik. Me saame teada, mida inimesed toiduks tarvitasid ja mis nõusid nad kasutasid. Me võtame siit ka pinnaseproovid, kus me üritame kätte saada ka taimejäänuseid, mis peaks andma infot nende põlluharimise kohta," ütles Malve.

Erinevatest ajastutest pärit leiud annavad võimaluse lasta lennata fantaasial ja oletada, mis sündmused 800 aastat tagasi ristisõja ajal Viru-Nigulas toimuda võisid.

"Rahvusromantiliselt on pakutud välja, et see küla põletati maha ehk on tahetud näha, et kurjad sakslased tulid ja hävitasid küla. Aga mis toimus tegelikult, seda me ei tea. Võibolla osa sellest külast oli tühjaks jäänud või see lammutati või siis küla keskele tehti kirik. Kui seda asulat ja kultuurkihi ala kaartide peal vaadata, siis ongi olemas andmed, et kirik ja kalmistu on rajatud otse keset küla," sõnas Malve.

Viru-Nigulas kaks nädalat kestnud arheoloogilised välitööd on plaanis lõpetada pühapäeval.