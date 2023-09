Venemaa ründas Ukrainat 40 Shahedi drooniga

Oluline 30. septembril kell 10.45:

- Ulatuslik droonirünnak Ukrainale;

- Brjanski oblasti kuberner väidab, et Ukraina rünnak katkestas kohaliku elektrivarustuse;

- Putin kuulutas Ukraina piirkondade okupeerimise päeva taasühinemise päevaks;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Putin üritab jätkuvalt ära kasutada erasõjaväekompaniisid;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 470 sõdurit;

- Rumeenia kahtlustab Vene droone õhuruumi rikkumises;

Venemaa ründas Ukrainat 40 drooniga

Laupäevahommikuse info kohaselt ründas Venemaa okupeeritud Krimmist välja lastud Shahedi droonidega Kesk- ja Lääne-Ukrainat.

Ukraina õhuvägi hoiatas ballistiliste rakettide ohu eest mitmes Ukraina piirkonnas, sealhulgas Harkivi, Tšernihivi, Tšerkassõ, Kirovogradi, Sumõ, Poltava, Dnepropetrovski, Hersoni ja Nikolajevi piirkondades. Enamikus lõuna- ja keskpiirkondades on välja kuulutatud õhurünnakuhoiatus, vahendas venekeelne BBC.

Varem teatasid Ukraina õhujõud rünnakutest Odessa piirkonna lääne- ja lõunaosa sihtmärkidele, sealhulgas Doonau sadamatele.

Ukraina relvajõud teatasid sotsiaalmeedias, et 40 Shadedi droonist suutis õhutõrje alla lasta 30 drooni.

Vene väed ründasid ka üheksat asulat Sumõ oblastis, teatas The Kyiv Independent.

Ukraina meedia teatas, et laupäeva hommikul kostis Zaporižžjas plahvatuse helisid.

Ukraina relvajõud: reedel sai suurtükituld üle 100 asula

Ukraina relvajõud teatasid hommikusel briifingul, et Vene väed ründasid reedel Ukrainat kuue raketiga, andsid 56 õhulööki ja 40 tulelööki mobiilsetelt raketisüsteemidelt. Ukraina vägedega oli Vene vägedel 44 lahingkontakti.

Õhulöögid tabasid Harkivi oblastis Komisarovet, Petropavlivkat, Ivanivkat, Pištšanet, Senkovet ja Kopankit, samuti Luhanski oblastis Novoselivsket ja Nevsket. Donetski oblastis sattusid õhurünnaku alla Zaritšne, Spirne, Serebrjanka, Bohdanivka, Krasnohorivka, Marjinka, Vuhledar, Velika Novosilka, Urožaine ja Staromaiorske, samuti Novodarivka, Robotõne, Novodanilivka ja Zaslavoporižvrija ja Olhivka Hersoni oblastis.

Suurtükitule alla sattus enam kui 100 asulat Tšernihivi, Sumõ, Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblastis.

Ukraina õhujõud andsid reedel 11 õhulööki vägede, relvastuse ja sõjatehnika kontsentratsioonidele ning kaks õhulööki vastase õhutõrjeraketisüsteemidele. Kokku tabasid Ukraina raketid kolme kontsentratsiooni Vene vägesid, relvi ja sõjatehnikat, samuti kahte õhutõrjeraketisüsteemi, 13 suurtükiväesüsteemi, ühte laskemoonaladu ja ühte elektroonilise sõjapidamise jaama.

Brjanski oblasti kuberner väidab, et Ukraina rünnak katkestas kohaliku elektrivarustuse

Venemaal asuva Brjanski kuberner Aleksandr Bogomaz väitis, et Ukraina väed ründasid laupäeva varahommikul Pogari külas asuvat elektrialajaama ja katkestasid kohaliku elektrivarustuse, vahendas The Kyiv Independent.

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas aga Telegramis, et Vene õhutõrjesüsteemid tulistasid alla Belgorodile lähenevaid õhusihtmärke.

Putin kuulutas Ukraina piirkondade okupeerimise päeva taasühinemise päevaks

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas seadluse, millega märgitakse 30. september "taasühendamispäevaks", millega meenutatakse Luhanski, Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblasti okupeerimist Venemaa poolt, vahendas The Kyiv Independent.

2022. aasta 30. septembril sõlmis Venemaa Moskva volitatud esindajatega neljas okupeeritud piirkonnas lepingud, kuulutades need Venemaa Föderatsiooni osaks.

Sündmuse puhul korraldasid Vene võimud Moskvas Punasel väljakul suure kontserdi.

Suurbritannia kaitseministeerium: Putin üritab jätkuvalt ära kasutada erasõjaväekompaniisid

Suurbritannia kaitseministeerium viitas oma igapäevases ülevaates, et selle nädala reedel avaldasid Venemaa võimud kaadrid president Vladimir Putini kohtumisest endise Wagneri grupi staabiülema Andrei Troševiga, andes talle ülesandeks jälgida ja luua uusi vabatahtlike võitlusüksusi. Kohtumisel osales ka kaitseministri asetäitja Yunus-Bek Jevkurov.

Britid märkisid, et Wagneri juunikuus toimunud mässu ajal asus Trošev ametisse Venemaa ametlikes julgeolekujõududes. Tõenäoliselt julgustas Trošev teisi Wagneri sõdureid Venemaa kaitseministeeriumiga lepinguid sõlmima, sütitades sel viisil wagnerlastes mässumeelsust. Paljud Wagneri veteranid peavad teda tõenäoliselt reeturiks.

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas, et Jevkurovit on viimasel ajal nähtud Aafrika riikides. Presidendi toetus Troševile ja Jevkurovile viitab brittide hinnangul sellele, et Venemaa proovib jätkuvalt kasutada sõjas vabatahtlike üksusi ja erasõjaväekompaniisid, samuti näitab see Wagneri tuleviku planeerimist.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 470 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 278 130 (võrdlus eelmise päevaga +470);

- tankid 4691 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 8984 (+12);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6447 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 796 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 537 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 5006 (+15);

- tiibraketid 1529 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8854 (+18);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 932 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Rumeenia kahtlustab Vene droone õhuruumi rikkumises

NATO liige Rumeenia teatas laupäeval oma õhuruumi võimalikust rikkumisest Venemaa poolt öiste droonirünnakute käigus naaberriigi Ukraina infrastruktuurile, teatas AFP The Guardiani vahendusel.

Kaitseministeerium teatas, et pärast drooniparve liikumise avastamist Odessa lähistel hoiatati Rumeenia ja Ukraina piiri lähistel asuvate Tulcea ja Galati linnade elanikke ja soovitati neil varjuda. Hoiatusmeetmed tühistati umbes kaks tundi hiljem.

Kaitseministeerium märkis, et radari seiresüsteem tuvastas võimaliku loata sisenemise Rumeenia õhuruumi. Kaitseministeerium teatas, et Rumeenia territooriumile ei ole seni kukkunud ühtegi objekti, kuid otsingud jätkuvad laupäeval.

Septembri alguses ehitasid Rumeenia sõdurid Ida-Rumeenia küla Plauru elanike kaitseks õhutõrjevarjendeid pärast seda, kui piirkonnast leiti droonikilde.