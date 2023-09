Riik toetab Kagu-Eesti ettevõtlust 7,5 miljoni euroga

"Kagu-Eesti maakonnad on jäänud teistest maakondadest maha nii sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kui ka tööstus- ja teenindussektori produktiivsuse poolest. Seetõttu on Kagu-Eestis suuremad väljakutsed hoidmaks piirkonnas tööealisi elanikke ning nende peresid," ütles Kallas.

Aastatel 2019-2021 rahastati Kagu-Eesti ettevõtluse arendustoetust siseriiklikest regionaalarengu programmi vahenditest. Valitsuse otsusega rahastamisallikat muudeti ning aastate 2021-2027 struktuuritoetuste perioodil rahastatakse meedet Euroopa Regionaalarengu Fondist, mis tingis ka uue määruse kehtestamise.

Kui senini olid toetuse taotlemiseks kindlad voorud, siis nüüd saavad Kallase sõnul ettevõtjad esitada taotluse siis, kui nad on selleks ise valmis. Samuti on tõstetud toetuse suurust. Kui eelnevalt oli see vahemikus 10 000 – 50 000, siis nüüd saab taotleda toetust summas 20 000-60 000 eurot. Lisaks on ministri sõnul oluline muudatus selles, et toetatakse ettevõtjaid, kes on tegutsenud vähemalt kolm aastast. Varem toetati ettevõtjaid, kes olid tegutsenud vähemalt kaks aastat.

Toetust saavad taotleda Kagu-Eesti mikro- ja väikeettevõtjad. Taotlemise avab Riigi Tugiteenuste Keskus eeldatavasti novembris ning taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt.