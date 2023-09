Reformierakond pidas Tartus volikogu

Reformierakond pidas laupäeval Tartus volikogu koosolekut. Erakonna juht, peaminister Kaja kallas ütles volikogu ees peetud kõnes, et valitsuse eesmärk on riigieelarve taas tasakaalu viia ning julgeolek eeldab investeeringuid riigikaitsesse.

"Koalitsioon tegutseb ühise eesmärgi nimel - lõpetada üle võimete elamine, leides õige tasakaalu valitsussektori kulude kokkuhoiu ja julgeoleku rahastamise ning majanduse elavdamise vahel," sõnas Kallas.

Kallas märkis, et koalitsioon on koos tegutsenud vaid pool aastat, kuid selle ajaga on saavutatud eesmärke, mille üle võib uhke olla, nimetades selleks maksumuudatusi ja abieluvõrdsust. Ühtlasi rõhutas ta kõnes, et vabaduse säilitamiseks on vaja investeerida riigikaitsesse.

"Vabadus ei ole tasuta lõuna meie liitlaste poolt kaetud laua ääres. Paraku ei ole julgeoleku tagamine maailma kõige agressiivsema riigi naabruses mingi odav lõbu. Me peame hoidma nii riigikaitse kui laiapindse julgeoleku rahastamise prioriteetsena ja seetõttu ületavad kulutused riigikaitsele järgmise aasta eelarves kolme protsendi piiri ehk 3,2 protsenti SKT-st, mis on 1,3 miljardit eurot," rääkis Kallas.

Reformierakonna juht sõnas, et laiapindse julgeoleku rahastamiseks näeb valitsus järgmise nelja aasta riigieelarve strateegias ette 400 miljonit eurot ning katteallika leidmiseks algatab valitsus ühiskonnas maksudebati üksmeele leidmiseks.