Haapsalu linnavalitsus plaanib uue liginullenergiahoone ehitust

Haapsalu linnavalitsuse uue maja arhitektuurikonkursi võitis kevadel arhitektuuribüroo Molumba kavand "Kirsiaed". Maja asuks Haapsalu lossiplatsi ääres praegu tühjalt seisval krundil. Haapsalu linnavalitsus peab oma praeguse amortiseerunud hoone renoveerimise asemel mõistlikumaks ehitada uus maja, sest siis on võimalik taotleda linnade ja valdade liginullenergiaga hoonete ehitamise meetmest kuni 2,4 miljonit eurot toetust.

"Peamine põhjus on see, et on vana maja ja ei ole energiasäästlik ja kuna on rohepöörde tuuled puhumas siis, kui on võimalik saada päris palju toetust, siis on võimalik ehitada uus maja," ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Uue hoone ehitamine ja vana lammutamine võib Suklese sõnul maksta 4,5-5 miljonit eurot. Haapsalu volikogu andis 21 poolt- ja ühe vastuhäälega loa kasutada tulevikus omaosalusena kuni 2,5 miljonit eurot, mis saadakse praeguse linnavalitsuse krundi müügi ja pangalaenu abil.

Ainsana hääletas vastu Ille Palusalu, kelle sõnul võiks linn oma raha kasutada pigem lastega seotud taristu arendamisel.

"Näiteks lasteaiad. On tehtud korda küll korda näiteks Haapsalu Vikerkaare lasteaed, aga siin on väga palju minu arust lasteaedasid, mis asuvad vanades nõukogudeaegsetes ehitistes," rääkis Haapsalu volikogu opositsiooniliige Ille Palusalu.

Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid ütles, et linna muud prioriteedid uue administratiivhoone omaosaluse tõttu ei kannata ja viitas nagu ka Sukles, et olemasoleva meetme peaks ära kasutama.

"Ega see ei tähenda siis, et me teeme millegi arvelt seda. Lihtsalt meil on võimalik teha admin-hoone samade ruutmeetritega uude kohta ja ilusama, keskkonnasõbralikuma ja rumal oleks seda kasutamata jätta," sõnas Karilaid.

Haapsalu linnavalitsuse uue maja ehitamine sõltub nüüd sellest, kas toetusmeetmest raha saadakse ja milliseks kujuneb tulevase ehitushanke põhjal hind.