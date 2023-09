Pühapäev tuleb tuuline ja kohati on oodata hoovihma

Pühapäev tuleb tuuline ning kohati on oodata hoovihma, temperatuur jääb 14 ja 17 kraadi vahele.

Öösel liigub ka meie ilma mõjutav osatsüklon üle Soome keskosa Valgele merele ja eemaldub sealt homme päeval kirdesse. Selle tagalas sajab vihma nii Soomes, Rootsis, Norra, kui ka Eestis.

Esmaspäeva öösel liigub Skandinaavia lõunaosast Baltimaadesse kuivema õhuga kõrgrõhuhari. Pilvi on hõredalt ning õhutemperatuur langeb sisemaal kohati 5 kraadini. Päeval jõuab Läänemerelt meieni uus madalrõhulohk, mis siinse ilma taas vihmaseks muudab.

Ööl vastu pühapäeva liiguvad hoovihmapilved ida-kagu suunas üle Eesti. Kohati võib sadu intensiivne olla ning välistatud pole ka äike. Puhub edela- ja läänetuul, pärast keskööd Lääne-Eesti saartel ja rannikul ka loodetuul kiirusega 5-12, rannikul iiliti 18 m/s. Äikesepilvede all võib ka tugevamaid puhanguid esineda. Õhutemperatuur on 8 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb muutliku pilvisusega ning kohati sajab hoovihma. PUHUB edela- ja läänetuul 5-10, saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul 7-12, iiliti 17 m/s. Õhusooja on oodata 9 kuni 15 kraadi.

Päeval on pilvisus muutliku ning kohati sajab ikka hoovihma. Tuul puhub läänest ja loodest 5-12, rannikul iiliti 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Termomeetri näit jääb 14 ja 17 kraadi vahele.

Järgmisel nädalal ootavad ees sügisesed ilmad. Kui esmaspäeval ja kolmapäeval on taevas muutlik ning mitmel pool on hoovihma oodata, siis teisipäeval ja neljapäeval pilvisus tiheneb ning sadu levib üle kogu Eesti. Tõuseb ka tuul, mis saavutab oma haripunkti kolmapäeval. Tuul puhub sel päeval rannikul kiirusega 14-20, iiliti isegi 27 m/s. Õhusooja on nädala alguses keskmiselt 15, kolmapäeval 13 ning neljapäeval vaid 12 kraadi.