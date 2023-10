Ühendkuningriik kaalub oma instruktorite saatmist Ukrainasse

"Ma rääkisin täna väljaõppe viimisest lähemale ning lõpuks ka Ukraina territooriumile," ütles Shapps pärast nõupidamist Briti relvajõudude ülemjuhataja Patrick Sanders ja teiste sõjaväejuhtidega.

"Iseäranis riigi (Ukraina – toim.) lääneosas, leian ma, on võimalik tuua nüüd rohkem tegevusi koha peale. Ja mitte ainult väljaõpet, aga me näeme ka, et näiteks BAE (Briti kaitsetööstusettevõte – toim.) viib oma tootmist sinna," lisas Shapps. "Ma näen hea meelega, et ka teised Briti ettevõtted teeksid omalt poolt sama. Nii et toimuks liikumine selle suunas, et viia rohkem väljaõpet ja [relvastuse] tootmist Ukrainasse," lisas ta.

Äsja Kiievit külastanud Shapps, kes sai Briti kaitseministriks tänavu augustis, ütles, et arutas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ka seda, mis rolli võiks Briti merevägi mängida Ukraina sadamatest väljuvate viljalaevade kaitsmisel Venemaa rünnakute vastu.

Nii instruktorite saatmine Ukrainasse kui ka viljalaevade kaitsmine oleks väga jõulised arengud Ühendkuningriigi niigi tugevas abis Venemaa agressiooni tõrjuvale Ukrainale, märkis ajaleht The Telegraph.