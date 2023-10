Tallinnas naasid trammid nr 1 ja 3 liinile

Trammiliinid nr 2 ja 4 sõidavad juba septembri algusest, nüüd on naasnud liinile ka trammid nr 1 ja 3.

Abilinnapea Vladimir Svet selgitas ERR-ile, et trammiliinid said 1. oktoobril taastuda, kuna Jõe ja Pronksi tänavate remont on olnud graafikus. Algselt plaaniti trammiliinid taastada nädala jagu varem, kuid seda lükkas edasi Härjapea silla leidmine.

"Meie ehitusgraafikus on siiamaani kõik sügiseks lubatud tähtajad pidanud, tuleb ehitajaid tunnustada- Loodame, et peavad ka järgnevad kuupäevad ning oktoobri lõpuks avaneb juba lõplikult liiklus Jõe ja Pronksi tänaval," rääkis Svet.

Jätkuva teeremondi tõttu on paljud bussiliinid veel vähemalt poolteist kuud ümbersõitudele suunatud.

"Muutusi on tegelikult veel päris palju ja enamus neist on seotud Vanasadama trammitee ehitusega. Teatavasti kaks kõige olulisemat ristmikku ehk Hobujaama ja Kaubamaja ristmik on umbes novembri keskpaigani veel liikluse jaoks suletud. See tähendab seda, et ka hästi palju liine on suunatud ümber. Aga tegelikult umbes iga kahe nädala tagant meil mõni teelõik või ristmik tuleb tagasi linnaliiklusesse ja see tähendab seda, et järk-järgult kõik liinid saavad sinnapaika, kus nad peavad olema," ütles abilinnapea.

Vanasadama trammiliini ehitustööde tõttu liinile toodud ajutine trammiliin nr 6 marsruudil Tondi-Kopli jätkab sõitmist vähemalt oktoobri lõpuni. Linnavalitsus kaalub võimalust selle liiniga püsivalt jätkata.

"Ajutise trammiga nr 6 on praegu selline lugu, kus meil on esimest korda üle 20 aasta olukord, kus samal ajal sõidab viis trammiliini. Tuletan meelde, et aastast 2000 kuni 2004 meil oli tramm nr 5, mis sõitis toona Vanalõunani. Ja kuna nõudlus selle järele oli väga väike, siis toona see liin suleti. Nüüd me tahamegi jälgida selle kuu aja jooksul, kas ja kuidas peaks muutuma vanade liinide kasutatavus, kuidas muutub trammiliini nr 6 kasutatavus, sest see liin on osutunud väga populaarseks. See on ilmselt selgitatav sellega, et Uue Maailma asum, Luteri kvartal ühelt poolt ja teiselt poolt Balti jaam ja kogu Põhja-Tallinn täna ja 20 aastat tagasi on kaks väga erinevat asja. Ja selle kuu põhjal hakkamegi tegema pikemaid järeldusi selle kohta, kas ja milline trammiliin võiks jääda käima Pärnu maantee ja Kopli suuna vahel," selgitas Svet.

Svet märkis, et see tähendab, et naasta võidakse ka hoopis trammiliini nr 5 juurde. "Sest me teame, et meil on probleem Tondi lõppjaamaga, kuhu väga palju tramme meil tipptunni ajal juurde ei mahu võrreldes tavapärase liiklusega. Aga me ei ole ka loobunud tegelikult lõplikult variandist, et ka nr 6 võib täitsa alles jääda. Hakkamegi vaatama, mida inimesed eelistavad, kus rohkem sõidetakse. See võib olla tramm nr 5, see võib olla tramm nr 6, võib-olla ka nr 56. Aga me hakkame otsustama reaalsete kasutajate järgi," rääkis abilinnapea.

Rail Baltic Ülemiste terminali ehituse tõttu ei sõida tramm nr 4 lennujaamani, vaid lõpp-peatus on Suur-Paala. Sellest tulenevalt teeb bussiliin nr 2 kesklinna suunas täiendav peatus lennujaama trammipeatuse alal.