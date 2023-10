Kolonel: ei Ukrainal ega Venemaal ole jõudu sõja kulgu otsustavalt muuta

Märk selgitas, et Ukraina hoiab sõjas jätkuvalt initsiatiivi, kuid otsustavat läbimurret ei ole üheski rindelõigus toimunud ning edenemine on kõikides suundades väga ettevaatlik ja aeglane.

Kokku on sõjas Märgi sõnul kolm olulisemat suunda: Ukraina teeb rünnakuid Bahmuti ning Orihhivi-Melitopoli suunal, Venemaa koondab vägesid Svatove, Kreminna ja Kupjanski suunale.

Ukraina väed on suutnud esimesed kaitserajatised läbi murda Robotõne suunal ja selle asula ka oma kontrolli alla võtnud. Märk ütles, et Ukraina kasutab seal piirkonnas peamiselt jalaväeüksusi ja väikeüksuste taktikat ja selle tõttu ei ole ka edenemine kiirem olnud.

"Terves selles lõunarinde piirkonnas on Vene föderatsiooni väed viinud läbi kindlustustöid juba eelmise aasta lõpust alates. See on väga massiivne kaitseliin, kus on kümnete kilomeetrite sügavused miiniväljad, kohati isegi üle 50 kilomeetri sügavused, välikindlustused, kaitseliinid. Nii need tõkked kui ka miiniväljad on kaetud nii maismaaüksuste tulega kui ka kaudtulega, samamoodi õhutoetusega. Samal ajal on Ukraina üksustel sellise ühendrelvaliigi sõjapidamisest väga olulised komponendid puudu, näiteks õhutoetus ja teatud kaudtule võimekused, just laskemoona osas on puudujäägid.Seetõttu kasutatakse väikeseid jalaväeüksuseid nende kaitseliinide lahtiharutamisel. Ja antud tingimustes see ongi kõige optimaalsem ja säästlikum lahendus Ukraina poolele ja seetõttu ka see edenemine on väga aeglane," selgitas kolonel.

Ukraina on võtnud esialgseks eesmärgiks lõunarindel Tokmakini jõuda. Niimoodi väikeste üksustega liikudes võtab see Märgi sõnul väga kaua aega. Pikem eesmärk on Ukrainal Krimmi vabastamine, kuid et Musta mereni välja jõuda, selleks käesoleva aasta jooksul Märgi hinnangul läbimurret tõenäoliselt ei tule.

Bahmuti rindelõik ei ole Märgi sõnul viimase nädala jooksul muutunud - Ukraina väed üritavad nii põhjast kui ka lõunast linna isoleerida, linna kontrollivad Vene väed viivad iga päev seal läbi lokaalseid vasturünnakuid.

"Bahmuti rinne ei erine väga palju teistest rinnetest. Vene föderatsiooni väed iga päev viivad läbi lokaalseid vasturünnakuid, üsna robustse, algelise taktikaga minnakse peale, kaotused on väga suured Vene föderatsiooni poolel. Ja seni tundub, et see n-ö vabatahtlike mobilisatsioon, mida Vene föderatsioon läbi viib, on siiani vähemalt suures osas ka need lahinguvälja kaotused ikkagi katnud või need augud kinni lappinud," rääkis kolonel.

Märk tõdes, et praegu ei ole kummalgi osapoolel otsustavat jõudu ja ressurssi, et sõja kulgu otsustavalt muuta.

"Ma kindlasti ei võta ennustada, kuidas asjad täpselt lähevad, sest sõjapidamine on niivõrd kompleksne, siin on nii palju tundmatuid faktoreid, mis võivad mängida ja sõja kulgu väga ootamatult panna ühes või teises suunas liikuma, aga hetkel tundub, et pigem ukrainlased jätkavad sellist sammhaaval edasi liikumist ja suuremahulist läbimurret lähikuudel ei ole näha," rääkis Märk.

