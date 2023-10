Nõunik: Saksamaa jäi Merkeli ajal liiga suurde sõltuvusse Vene gaasist

"Kui me oleksime siis teadnud seda, mida teame praegu, oleksime loomulikult tegutsenud teisiti," ütles Lars-Hendrik Röller ajalehele Financial Times.

Röller siiski tõi välja, et Venemaalt pärit odav energia aitas kaasa Saksamaa majanduse arengule. "See aitas meil saavutada tugeva kasvu, mis maksis 10-15 aasta jooksul asjade eest, mida muidu poleks me saanud, asjade eest, mis muidu poleks olnud võimalikud," ütles Röller.

Merkel oli Saksamaa kantsler aastatel 2005-2021. Röller ütles, et Merkelil ei jäänud pärast tuumaenergia järkjärgulise kasutamise lõpetamist muud üle, kui panustada suurelt Venemaa gaasile. "Võite vaielda, kas see oli õige tegu, aga tol ajal valitses ses osas ühiskonnas üksmeel," ütles Röller.

Rölleri sõnul oli Moskva mitme aastakümne jooksul näidanud, et on usaldusväärne energiapartner, kuna gaas voolas ka külma sõja ajal. "Aga tulemus on selline, et lõpuks jäime Venemaa gaasist väga suurde sõltuvusse, see on fakt," ütles Röller.

Merkel saab nüüd üha rohkem kriitikat, kuna tema ametiajal jäi Saksamaa Vene energiast sõltuvusse. Saksamaa sõltuvus kasvas isegi siis, kui Kreml oli näidanud, et on valmis kasutama oma nafta- ja gaasieksporti geopoliitilise relvana.

Venemaa vallutas 2014. aastal Krimmi poolsaare. Merkel aga jätkas siis Nord Stream 2 gaasitoru projekti toetamist. See toru oleks suutnud Saksamaale tarnida ligi 55 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas.

Saksamaa on asunud pärast Venemaa rünnakut Ukrainale tegutsema, et vähendada oma sõltuvust Vene energiatarnetest. Varem sai Saksamaa umbes 55 protsenti maagaasist Venemaalt.

Röller oli Merkeli majandusnõunik 11 aastat. Ta tunnistas, et Saksa valitsus ei läinud siis piisavalt kiiresti üle taastuvenergiale. Ta süüdistas selles bürokraatiat. Röller siiski ütles, et riigi rahandus anti uuele valitsusele üle heas seisus.

"Scholzi valitsus suudab oma praegust poliitikat ellu viia ainult tänu tugevale majandusele, mille me jätsime ja tänu viimase kümnendi eelarvedistsipliinile. Me juhtisime majandust hästi ja jätsime praegusele valitsusele ruumi vajalike investeeringute tegemiseks," ütles Röller.