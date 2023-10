Venemaa gaasitoodang kukkus 1970. aastate tasemele

Väljaanne Newsweek kirjutab, et Venemaa gaasitoodang kukkus 2023. aastal erakordselt madalale tasemele. Viimati tootis Venemaa nii vähe gaasi 1970. aastatel.

Venemaa gaasifirma Gazprom teatas, et 2023. aasta esimesel poolel tootis firma 179,45 miljardit kuupmeetrit gaasi. Gazpromi teatel vähenes aastas tootmine ligi veerandi võrra.

Venemaa alustas eelmisel aastal sõjalist tegevust Ukrainas. Lääneriigid kehtestasid siis Moskva-vastased sanktsioonid. Euroopa vähendas ka energiaallikate ostmist Venemaalt.

Vene uuriva ajakirjanduse väljaanne Agentstvo kirjutab, et Gazprom pole kunagi varem nii vähe gaasi tootnud. Viimati oli sarnaseid näite näha 1978. aastal, kui NSVL tootis 372 miljardit kuupmeetrit gaasi. "Sellest ajast peale on tootmine järjepidevalt kasvanud," teatas Agentstvo.

Uudisteagentuur Reuters teatas septembris, et Venemaa maagaasi eksport EL-i võib langeda 21 miljardi kuupmeetrini, see oleks umbes kahe kolmandiku võrra väiksem kui eelmisel aastal, võrreldes 2021. aastaga oleks langus kuuekordne. Venemaa pank VEB teatas, et 2026. aastal peaks Vene gaasieksport Euroopasse langema 15 miljardi kuupmeetrini.

Venemaa üritab nüüd oma gaasi suunata Aasiasse. Järgmisel kuul sõidab koos Vladimir Putiniga Hiinasse ka Gazpromi juht Aleksei Miller.