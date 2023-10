Stockholmi piirkonnas kärgatas kaks plahvatust

Esimene plahvatus toimus Stockholmi lähedal Huddinges. Plahvatus toimus kella nelja paiku kohaliku järgi. Plahvatuse tõttu keegi vigastada ei saanud.

Kaks tundi hiljem toimus plahvatus Hässelbys, plahvatuse tõttu puhkes suur tulekahju. Politsei pole veel teatanud, mis plahvatuse põhjustas. Võimud pole seni kedagi vahistanud, vahendas Yle.

Ajaleht Aftonbladet kirjutab, et Hässelby aadressil elab mees, kes väidetavalt on neonats. Võimud kahtlustavad, et see mees on seotud neljapäeval Jordboros toimunud tulistamisega. Võimud vahistasid ta pühapäeval.

Rootsis on sel aastal toimunud juba 134 plahvatust. Eelmine rekord oli 2019. aastal, siis toimus 133 plahvatust, Rootsi ringhääling SVT.