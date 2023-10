Otse teisipäeval kell 15.45: poliitikute gaasidebatt

Debatis osalevad osalevad Martin Helme (EKRE), Andres Sutt (Reformierakond), Aivar Kokk (Isamaa), Tarmo Tamm (Eesti 200), Jevgeni Ossinovski (SDE) ja Jaak Aab (Keskerakond). Vestlust suunab Eesti Gaasiliidu tegevjuht Heiko Heitur.

Konverentsil tuleb arutlusele gaaskütuste ja biometaani tulevik transpordisektoris ning gaasi osakaal energiatarbimises laiemalt. Konverentsil antakse ülevaade, et millises seisus on Euroopa gaasivarud ja turg ning kui hästi Eesti tarbija eeloleval kütteperioodil on kaitstud.

Päeva võtab kokku avalikult näidatav debatt, kus suuremate erakondade esindajad arutlevad, mida on vaja teha keerulises majanduskeskkonnas Eesti tööstuse konkurentsivõime tagamiseks ning kas maagaasi keelustamine uute hoonete ehitamiseks alates järgmisest aastast on jõukohane ja mõistlik samm. Samuti tuleb juttu Eesti aktsiisipoliitikast Baltikumis ja arutletakse biometaani tuleviku üle.