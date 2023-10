Saksamaa välisminister: Euroopa Liit ulatub peagi Lissabonist Luhanskini

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock ütles esmaspäeval Kiievis viibides, et Ukraina tulevik on Euroopa Liidus ning peagi ulatub ühendus Lissabonist Luhanskini.

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock tegi oma avalduse esmaspäeval enne Euroopa Liidu välisministrite mitteametliku kohtumise algust Kiievis.

"Ukraina tulevik on Euroopa Liidus, meie vabaduse kogukonnas ja peagi laieneb see Lissabonist Luhanskini. Iga külaga, iga meetriga, mida Ukraina vabastab, iga meetriga, kus ta oma inimesi päästab, rajab ta ka omale teed EL-i," ütles Baerbock.

Saksamaa välisminister kinnitas, et Euroopa partnerid jätkavad Ukraina toetamist, et ukrainlased saaksid "taas elada rahus ja vabaduses".

Minister tunnustas ka Ukraina valitsust seoses reformide muljetavaldava elluviimisega keset Venemaa algatatud kohutavat ründesõda.

"Need on sellised asjad nagu seaduste muutmine justiits- ja meediavaldkonnas, aga ka võitlus korruptsiooniga. Räägime oma partneritega siin Ukrainas avalikult, et jätkame seda teed koos," ütles Baerbock.

Saksa välisminister rõhutas ka vajadust tõhustada veelgi jõupingutusi Ukraina ettevalmistamisel eelseisvaks talveks. Eelkõige on jutt õhutõrjest, generaatoritest ja abist energiavarustuse osas.

Baerbock märkis samuti, et sõda Ukraina vastu ei saa võtta iseenesestmõistetavana.

"Need kannatused, laste röövimised, naiste ja meeste mõrvad ei tohi kunagi muutuda Euroopa Liidus normaalseks ning need peavad leidma meie ühiskondades ja riikides vastukaja," ütles ta.