Maailmapank: Hiina majanduse aeglustumine süveneb

Veel aprillikuises prognoosis ennustas Maailmapank maailma suuruselt teisele Hiina majandusele 4,8 protsenti kasvu.

Kui enne koroonapandeemiat kasvas Hiina majandus ametlikel andmetel keskmiselt kuus kuni seitse protsenti aastas, siis viimastel aastatel majanduskasv aeglustus. Eelmisel aastal oli riigi majanduskasv kõigest kolm protsenti valitsuse rangete koroonavastaste meetmete tõttu. Selleks aastaks ennustatakse Hiinale 5,1 protsenti majanduskasvu.

Hiina majandusele avaldab negatiivset mõju kinnisvaraarendajate nukker seis.

Tuntuimaks kinnisvarakriisi näiteks on alles hiljuti riigis suurimaks olnud kinnisvaraarendaja Evegrande. Arendajal on raskusi võlausaldajatele väljamaksete tegemisega, samas kui uute korterite müügimahtude langus on vähendanud oluliselt selle sissetulekuid. Bloombergi teatel ulatuvad Evergrande'i võlakohustused umbes 327 miljardi dollarini.

Eelmisel nädalal võttis Hiina politsei kinnisvarafirma Evergrande asutaja Hui Ka Yani vahi alla.

Oma mõju riigi kinnisvarasektorile on avaldanud ka Hiina võimude otsus karmistada kinnisvaraturgu puudutavaid reegleid spekuleerimise piiramise eesmärgil.

Maailmapanga Ida-Aasia ja Vaikse ookeani peaökonomist Aaditya Mattoo ütles Nikkei Asiale, et erinevate hinnangute järgi moodustab kinnisvarasektor neljandiku kuni kolmandiku Hiina SKP-st.

"Sektori osakaal kogu majanduses on kasvanud väga suureks. Me näeme üldist probleemi, mis on seotud kinnisvarahindadega: kui suurtes linnades hinnad on pööranud tagasi kasvule, siis väiksemates linnades olukord on jätkuvalt keeruline," lisas Mattoo.