September toidupoes: hinnatõusutempo on aeglustunud

Sellel aastal hoogsalt hinda kasvatanud suhkur kallines septembriski 26 protsenti, nii et kui eelmisel aastal sai ühe kilo poest kätte 1,17 euroga, siis nüüd tuli maksta 1,47 eurot, näitavad konjunktuuriinstituudi andmed.

Võrreldes varasemate kuudega oli suhkru kallinemistempo aga tagasihoidlikum - veel augustis kerkis hind 53 protsenti ja juulis oli selle hind poodides võrreldes aastatagusega lausa 71 protsenti kallim.

Jahukilo, mille hind käis mais 1,40 euro juures, maksab nüüd taas 1,28 eurot ehk täpselt sama palju kui aasta eest. Saia ja leiva eest tuleb aga maksta rohkem kui mullu, need on praeguseks vastavalt 22 ja 18 protsenti kallimad, nii et saia kilohinnaks on 2,87 ja leival 2,85 eurot.

Viimase kuuga sai enam ei kallinenud, selle hind langes viie sendi võrra. Leiva hinnale lisandus aga veel kaks senti.

Aastaga on kallinenud ka kaerahelbed, 2,18 euro juurest 2,36 euroni. Võrreldes augustiga odavnesid need ühe sendi võrra.

Lihatoodetest on kõige enam ehk ligi 17 protsenti tõusnud kondita veiselhiha hind, 15 protsenti rohkem tuleb maksta keeduvorsti ja searibiliha eest ja 14 protsenti kallines kodune hakkliha. 10-12 protsendi vahele jääb ka seakarbonaadi, kohaliku broileri ja viinerite hinnatõus.

Kõige vähem kallines aastaga suitsukarbonaad, mille kilo maksis mullu vaid kaks senti vähem kui tänavu septembris.

Ükski lihatoode aastaga odavamaks ei läinud. Teistsugune oli aga olukord kuuvõrdluses, sest septembris langes searibi kilohind võrreldes augustiga 31 sendi ja kohalik broiler 14 sendi võrra. Õige pisut tuli allapoole ka suitsukarbonaadi ja viinerite kilohind, samas kui kondita veiseliha ja seakarbonaad kallinesid ka ühe kuuga.

Kalade hinnakõikumised on teistest toidukaupadest üldiselt suuremad ja sel kuul kallines kõige enam ehk veerandi võrra turul müüdav räimerümp, mille kilohind oli 6,5 eurot, eelmisel aastal aga 5,18 eurot. Räimerümba kilohinnale lisandus ka viimase kuuga 75 senti.

19 protsenti kallim oli turulettidel ka jahutatud koha, mille hind tõusis mulluse 9,72 euro juurest 11,58 euroni. Ka pärast augustit lisandus koha kilohinnale veel 1,7 eurot. 18 protsenti kallines aastaga turgudel jahutatud räim.

Kauplustes tabas ligi kümneprotsendiline hinnatõus jahutatud lõhet, mille kilo maksis septembris 11,46 eurot. Enamik kalaliike olid aga aastaga soodsamaks muutunud: jahutatud forelli kilohind oli eelmise aasta septembris 11,37 eurot, tänavu septembris 9,85 eurot. Ka jahutatud lõhe maksis poes kümme protsenti vähem kui eelmise aasta septembris. Odavnesid ka jahutatud lõhefilee ja ahven.

Piimatoodete hinnatõusutempo on varasemast aeglasem. Kilepiim kallines aastaga viis protsenti, makstes nüüd 81 senti aastataguse 77 sendi asemel. Kõige enam kallinesid selles kategoorias kohvikoor - ligi 14 protsenti, ja kodujuust - 11 protsenti.

Ka pure-piim kasvatas aastaga hinda 13 protsendi võrra. Teiste piimatoodete hinnatõus jäi alla kümne protsendi ning kilepakis keefir muutus aastaga paar senti soodsamaks.

Võrreldes augusti hindadega odavnesid nii piim, hapukoor kui ka või septembris veidi, suurim langus oli kuuga kilepiima hinnas, mis vähenes kolme sendi võrra.

Munade hind kallines samuti, kuid mitte nii hüppeliselt kui mõnel selle aasta varasemal kuul. Enim ehk 15 protsenti lisandus aastaga M-suuruses importmunadele, sama suurusega kohalikud munad kallinesid 14 protsendi võrra.

Augusti ja septembri võrdluses lisandus munakarbi hinnale veel mõni sent, erandiks M-suuruses importmunad, mis viie sendi võrra odavnesid.

Köögiviljadest kallines aastaga kõige enam, lausa 77 protsenti importtomati kilo, mis maksis septembris 2,92 eurot ja eelmisel aastal 1,65 eurot. Ka viimase kuuga lisandus tomati hinnale 20 senti.

Kohaliku tomati hind oli septembris 4,03 eurot, täpselt nagu eelmise aasta septembris.

Mugulsibula kilohind kerkis aastaga 76 sendilt 1,3 euroni ehk 71 protsendi võrra. Pärast augustit pole sibula hind enam kerkinud.

Rohkem kui veerandi võrra kallinesid ka importõunad, mille kilohinnale lisandus ka viimase kuuga 16 senti, ning 15 protsenti kallines porgand.

Selles kaubagrupis oli ka kaupu, mis aastaga odavamaks muutusid. Näiteks maksis peakapsas 67 senti, aasta eest aga 71 senti kilogrammist. Ka kohaliku pika kurgi kilohind oli aasta eest kallim, 3,12 eurot, nüüd aga 2,86 eurot.

Kuuvõrdluses tuli päris paljude köögiviljade hind allapoole. Kõige enam, üle viiendiku langes lahtise kartuli kilohind, porgand oli kuutagusest kümme protsenti soodsam. Odavnesid ka kohalik kurk ja tomat.