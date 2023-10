Fotod: Siim Kallas avaldas elulooraamatu "Mina"

Raamat "Mina" räägib Siim Kallasest alates sünnist kuni tänaseni.

"Läbi tema silmade ja mälestuste saab lugeja kaasa elada Eesti ja paljuski kogu maailma arengutele. See on põnev lugemine, sest Siim Kallas on kogu teadliku elu olnud mitte ainult tähelepanelik kõrvaltvaataja vaid ka aktiivne kaasalööja. Suur osa tema elust möödus Eesti jaoks pöördelistel aegadel. Meie lähiajalugu ja olevik näeksid kindlasti välja teistsugused, kui poleks olnud Siim Kallast. Kõik me teame Siimu mälumängijana, uute ideede autorina, majandustegelase või poliitikuna," seisab raamatu tutvustuses.

Raamatu andis välja KAVA Kirjastus.