Haapsalus suleti agressiivse mehe tõttu mitmeks tunniks tänav

Politsei sai esmaspäeval kella 11 paiku teate, et Haapsalus on ühes Kastani tänavas asuvas korteris agressiivne alkoholijoobes mees, kelle käes võib olla lõhkekeha ja relv.

Mees keeldus korterist väljumast ja ohutuse tagamiseks suleti paarisaja meetri raadiusse jääv piirkond inimestele. Peale kella kolme pärastlõunal tuli mees lõpuks korterist välja.

Demineerijad leidsid korterist nii relvataolise kui ka granaadiga sarnaneva eseme. Millega täpsemalt tegemist oli, selgub ekspertiisis.

Politsei pressiesindaja teatas, et õhtul poole kaheksaks oli peale täiendavat kontrolli selge, et korteris enam ohtu pole ja liikumispiirangud on lõppenud. Kinnipeetud mehe käitumise motiiv ei ole teada.

"Selline sündmus võtab kaua aega, sest meie eesmärk on ikkagi selline asi ära lahendada sõnadega. Isikuga toimusid läbirääkimised ja lõpuks see isik otsustas ise ikkagi korterist välja tulla ja lasta ennast ohutult kinni võtta," lausus politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Üllar Kütt.