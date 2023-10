Teisipäev on mõõdukalt soe, pärastlõunal saabub tihedam sadu

Teisipäeval saabub tihedam vihmasadu, kolmapäev on tormine ning pärast seda läheb õhk tuntavalt jahedamaks.

Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega, aeg-ajalt sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Ennelõuna on muutliku pilvisusega ja kohati vähese vihmaga. Pärastlõunal pilvkate tiheneb ning vihmasadu levib lõunast põhja poole. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul järk-järgult kagusse ning tugevneb 5 kuni 12, Lääne-Eesti saartel ja rannikul iiliti 18 meetrini sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Kolmapäev toob nii vihma kui ka tormituult. Tuuleiilid tõusevad 15 kuni 21, kohati 25, põhjarannikul võimalik, et kuni 30 meetrini sekundis. Öösel on sooja 9 kuni 14, päeval 12 kuni 15 kraadi.

Neljapäeval jõuab Eestisse uus vihmasadu ja levib üle maa. Öösel on sooja 5 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi, päeval 11 kuni 14 kraadi.

Sajupilvi jagub ka reedesse ja laupäeva ning kuna õhumass jaheneb tuntavalt, siis pole välistatud, et vihmaga koos tuleb ka märgi helbeid. Öine õhutemperatuur jääb 0 ja +6 kraadi vahele, rannikul on sooja 10 kraadi ümber, päevasel ajal on sooja 7 kuni 12 kraadi.