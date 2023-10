Jaapani aktsiaralli ja valitsuse pingutused meelitavad investoreid

Jaapani valitsus soovib meelitada rahvusvahelisi ettevõtteid ja fonde investeerima riiki, seni on tugevaks argumendiks osutunud Jaapani börside ajalooline tõus.

"Ma soovitan teil hinnata üle, mida teie teete minu riigis, vaadata meie majanduse tugevust ja meie tulevikuplaane, ning seejärel investeerida Jaapani," ütles tõusva päikese maa peaminister Fumio Kishida hiljutises kõnes New Yorgi majandusklubis.

Tegemist pole esimese ega viimase korraga, kui Jaapani peaminister Kishida reklaamis oma riiki kui atraktiivset investeerimispaika. Juba järgmisel nädalal kogunevad Tokyosse mitme olulise rahvusvahelise panga ja investeerimisfondi juhid, nende seas BlackRocki asutaja Larry Fink. Tegemist on Jaapani valitsuse korraldatud konverentsiga investeeringute meelitamiseks.

Jaapani valitsusel on tugevad argumendid enda kasuks. Esiteks on riigi peamine börsiindeks Topix tõusnud 33 aasta kõrgeimale tasemele, kasvades 25 protsenti sel aastal. Tegemist on arenguriikide börsiindeksite seas ühe parima aastatulemusega, mis tekitab konverentsil osalejates hirmu aktsiabuumi rongist maha jääda.

Teiseks on teine suur Ida-Aasia majandus Hiina kogemas majanduse jahenemist, samas kui Jaapani majanduskasv on viimastel kvartalitel suurenenud.

Lisaks sellele peletab investoreid Hiina võimude ennustamatu sekkumine majandusse, mis väljendus viimastel aastatel ootamatus kinnisvaraturul spekuleerimise piiramises ning seni kiirelt kasvanud eraõpetajate valdkonna üleöö keelustamises.

"Me näeme suuremat huvi Jaapani vastu nende investorite poolt, kes seni olid huvitatud Hiinast, samal ajal kui Hiina aeglustub ning mõned majanduspoliitikad on olnud segadust tekitavad ja läbipaistmatud," kommenteerib arenguid Jaapanis tegutsev majandusekspert Kirk Neureiter.

Samas ei tulene Jaapani edu ainult Hiina ebaõnnest. Nii lubas peaminister Kishida hiljuti olulist reformi riigi varahalduse valdkonnas, mille eesmärk on vähendada regulatsioone, mis varem tekitasid barjääre välismaiste varahaldurite ja investorite jaoks. Jaapani varahalduse valdkonna suuruseks hinnatakse viis triljonit dollarit.

Samuti soovib Jaapani valitsus laiendada maksuvabastusi majapidamiste investeerimisele, mis peaks aitama liikuda turule osal 14-st triljonist dollarist, mis seisab hetkel jaapanlaste pangakontodel.

Lisaks kaalub Kishida plaane kuulutada nelja Jaapani suurlinna erilisteks äripiirkondadeks. Kaalumisel on Tokyo, Osaka, Fukuoka ja Sapporo. Plaanide realiseerumisel saab selles neljas linnas juba varsti toime tulla ainult inglise keelega.

Nii soovitakse lisada ingliskeelse menetluse võimaluse äri- ja haldustegevuses. Lisaks soovitakse pakkuda ka ligipääsu tervishoiuteenustele inglise keeles.