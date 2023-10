"Välisilm": niinimetatud head venelased võivad olla väga erinevad

"Iga Venemaa kodanik, kes ütleb: "Sõda on kuritegelik, režiim ei ole legitiimne, Krimm on Ukraina oma", peab saama võimaluse integreerida ennast vabasse maailma"," ütles Kasparov.

Kasparovi sõnul on valmis emigreeruma üks kuni kaks miljonit venelast, et läänes Ukrainat aidata. Mitte kõik konverentsil osalejad ei olnud sellega nõus.

"Ma arvan, et motiveerida inimesi Venemaalt lahkuma on kontraproduktiivne. Motiveerida tuleb selleks, et nad jääksid sinna ja võitleksid seal. Kui kõik lähevad ära, siis kes teeb revolutsiooni?" märkis Vene opositsionäär Ilja Ponomarjov.

Revolutsiooni ei tule nagunii, leiab Kasparov.

"Pole õige imiteerida mingit aktiivsust Venemaa sees, sest selle imiteerimine tekitab Läänes illusioone. Venemaal ei saa mitte midagi muutuda ilma kaotuseta Ukraina sõjas. Nagu Saksamaal aastatel 1943–1944. Seal oli veelgi hullem olukord, pommitati pidevalt ning igal tervemõistlikul inimesel oli juba selge, et sõda on kaotatud. Aga ikka seisid nad füüreri eest! Ei tasu võrrelda Saksa kindralite riigipöördekatset Prigožiniga, aga mõlemad kukkusid läbi," lausus ta.

Ponomarjovi sõnul sõdib täna Ukrainas juba neli pataljoni Vene vabatahtlikke. Ilmselt need ongi kõige paremad venelased.

"Peamine eesmärk oli alguses saada võitu eelarvamuste üle. Õigem oleks isegi öelda mitte eelarvamused, vaid põhjendatud kahtlused, mis olid Ukraina juhtkonnal. Venelased ründasid ja nüüd järsku tulevad teised venelased ja pakuvad abi. Esimeseks reaktsiooniks oli "hea venelane on surnud venelane". Selgus aga, et on ka venelased, kes on valmis aktiivselt aitama," lausus Ponomarjov.

Kõige ootamatum oli leida "heade venelaste" seast ka tuntud vene rahvuslane Daniil Konstantinov. Kunagi oli ta kurikuulsate "Vene marsside" üks kaaskorraldaja, nüüd ta toetab Ukrainat. Kuidas nii juhtus?

"Üleüldse see on traagiline olukord. Soovida oma riigi armeele kaotust on traagiline olukord, millesse me sattusime. Aga me ei saa teisiti moraalse printsiibi tõttu. Mis puudutab vene vabatahtlikke üksusi, siis neil on väga selge ideoloogia, mida ma suurel määral jagan. Nad arvavad, et Vene föderatsioon ei ole mitte Vene rahvusriik vaid Vene-vastane ja rahvavastane kasvaja ajaloolise Venemaa keha peal ja nüüd tuleb Venemaa sellest parasiteerivast kasvajast vabastada," lausus ta.

Konverentsi kõige populaarsem külaline oli aga mitte venelane, vaid ukrainlane. Tuntud blogija, ekspert ja president Zelenski endine nõunik Oleksi Arestovitš kiitis "head venelased" heaks.

"Osa neist sõdib. Ilja Ponomarjov näiteks on tihedalt seotud Vene relvastatud opositsiooniga, ta on nende poliitiline esindaja. Garri Kasparovi poliitilise kaaluga võib nii abi korjata kui ka mõjutada eliidi ja avalikkuse arvamust USA-s. Igaüks võitleb oma rindelõigul. Võit on see, kui uus maailm on parem kui sõjaeelne. Kui me ei saa paremat Venemaad, kui sõjaeelne Venemaa, siis me sõdisime tarbetult," rääkis Arestovitš.