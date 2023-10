Pentagonil võib lähiajal Ukraina abistamiseks mõeldud raha otsa saada

USA ametnikud ütlesid, et Pentagonil on Ukraina sõjaliseks abistamiseks alles jäänud umbes 5,2 miljardit dollarit ning see raha võib lähiajal otsa saada.

Hiljuti kiitis USA esindajatekoda heaks rahastamismeetme, mis hoidis ära USA valitsuse tööseisaku. Vastu võetud meede aga ei sisalda täiendavat abi Ukrainale.

Pentagonil on nüüd alles 5,2 miljardit dollarit. USA ametnike sõnul on ebaselge, kui kauaks seda raha jätkub, mõned ametnikud eeldavad, et sellest rahast võib jätkuda ainult mõneks kuuks, vahendas The Wall Street Journal.

Pentagonile jäänud 5,2 miljardit dollarit pärineb maist. Siis avastas Pentagon, et hindas mitme miljardi dollari väärtuses üle Ukrainale saadetava sõjatehnika, laskemoona ja rakettide väärtuse. Selle väärarvutuse tõttu saab nüüd USA saata Ukrainale juurde veel sõjalist abi.

5,2 miljardit dollarit moodustab umbes 12 protsenti 43,9 miljardi dollari suurusest julgeolekuabist, mida USA on Ukrainasse saatnud. Ukraina julgeolekuabi algatuse (USAI) jaoks mõeldud raha on juba otsas. USAI raames hangib Washington varustust kaitsetööstuselt või partneritelt ja mitte ei ammuta seda otse USA varudest.

USA on tavaliselt saatnud sõjalist abi iga kahe nädala tagant, järgmine abi võib tulla juba sel nädalal. Joe Bideni administratsioon taotleb Ukraina abistamiseks veel 24 miljardit dollarit. Pole siiski veel selge, millal kongress kiidab heaks täiendava abi Ukrainale.

USA on saatnud Ukrainale suures koguses sõjalist varustust, sealhulgas tanke, suurtükke ja laskemoona. Ametnikud ütlesid, et USA jätkab Ukraina toetamist. Esmaspäeval ütles Biden, et eeldab, et esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy ja vabariiklaste enamus toetavad Ukraina sõjalise abistamise jätkamist.

"Me ei saa mingil juhul lubada seda, et USA toetus Ukrainale katkeks. Kaalul on liiga palju elusid," ütles Biden.