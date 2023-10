Intressimäärade tõus viis roheenergia firmade aktsiad langusesse

Ajaleht Financial Times kirjutab, et taastuvenergia tootmisega seotud ettevõtted kannatavad nüüd intressimäärade tõusu käes ning roheenergia aktsiaid tabas järsk langus.

Lääneriikide valitsused pakuvad USA ja Euroopa roheenergia firmadele maksusoodustusi, toetusi ja laene. Siiski tabas aktsiaid langus, kuna taastuvenergia sektor on intressimäärade tõusu tõttu suhtes olnud eriti haavatav, vahendas Financial Times.

Viimase kahe kuu jooksul langes roheenergia indeks 20,2 protsenti. See indeks mõõdab 100 suurima taastuvenergiaga seotud ettevõtte väärtust. Nafta- ja gaasitööstuse S&P 500 energiaindeks kerkis samal ajal kuus protsenti.

"Roheliste aktsiate kohal ripuvad tumedad pilved," ütles finantsfirma Principal Asset Management portfellihaldur Martin Frandsen.

Netonulli kohustuse tõttu hakkas rohesektor mõned aastad tagasi kiiresti arenema ja see tõi kaasa palju võimalusi investeerimiseks. Siis kiirenes läänes inflatsioon. Paljud selle sektori ettevõtted aga lepivad enne projekti väljaarendamist kokku pikaajalistes lepingutes, millega määratakse kindlaks elektri müümise hind.

Lääneriikide majandused on endiselt hädas kiire inflatsiooniga, seetõttu pidid ka rohelise energiaga seotud firmad suurendama kulutusi. Samas on kõrgemate intressimäärade tõttu suurenenud veel ka laenukulud.

Kolmapäeval teatas USA üks suurimaid taastuvenergia tootjaid NextEra Energy, et kärbib oma kolme aasta kasvuprognoosi. Firma teatas, et karmim rahapoliitika mõjutab ettevõtte äritegevust. Tuulikutootja Vestas langes teises kvartalis 130 miljoni euroga kahjumisse. Taani taastuvenergia ettevõtte Ørstedi aktsia on alates augusti lõpust langenud umbes 30 protsenti.