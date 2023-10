Kristina Kallase sõnul pole ta Repsi kohtuasja sekkunud

Kallase sõnul hoitakse teda kui ministrit Repsi kohtuasja arengutega kursis, kuid sekkunud ta pole.

"Mina haridusministrina olen muidugi sellega kursis ja nii ametnikud kui ka advokaat hoiavad regulaarselt mind teemaga kursis. Aga mina olen öelnud, et poliitilisi otsuseid me selle hagi raames ei tee. See hagi on esitatud enne minu ministriks oleku aega ja seetõttu selle hagiga tegelevad need inimesed, kes selle kokku panid, peamiselt meie advokaat," lausus Kallas.

"Mina olen olnud selles asjad lihtsalt informeeritud isik, ma ei ole otsuste tegija," lisas ta.

Küsimusele, kas ta on ise Repsiga suhelnud, vastas Kallas, et Reps on talle kirjutanud. "Mille peale ma olen vastanud, et Mailis, ma ei tegele selle teemaga ja minuga pole mõtet selle teemal asju arutada," ütles Kallas.

Reps ütles teisipäeval ERR-ile, et ta on saavutanud prokuratuuriga kokkulepe, et lõpetada kriminaalasi oportuniteediga, kuid selle kokkuleppe üheks tingimuseks on ka ministeeriumiga kokkuleppele jõudmine tsiviilhagis. Ministeerium aga pole seni kokkuleppeks huvi üle näidanud.

"Kohtuistungil anti mõista väga selgelt haridus- ja teadusministeeriumi juriidilise esindaja Marko Kairjaku kaudu, et kohtumiseks huvi puudub. Ma ei oska seda kuidagi selgitada, kas tegemist on poliitilise otsusega tsiviilhagi osas mitte läbi rääkida, et on huvi maksumaksja (raha eest) jätkata nende istungitega vaatamata sellele, et riigiprokurör on teinud vastava ettepaneku," lausus Reps.