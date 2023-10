Riigikohus ei võtnud Karuste kaebust menetlusse

Karused esitasid 31. juulil riigikohtule kassatsioonikaebuse Tallinna ringkonnakohtu 30. juuni otsuse peale jätta rahuldamata Allain Karuse ja Ester Karuse hagi Kadri Kuulpaki vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Ringkonnakohus oli otsustanud rahuldada Kuulpaki apellatsioonikaebuse esimese astme kohtu otsuse peale ning jätta nii maa- kui ka ringkonnakohtu menetluskulud Allain Karuse ja Ester Karuse kanda võrdsetes osades.

Ringkonnakohus leidis, et kostja on avaldanud 23.11.2020 ajalehes Õhtuleht ja veebiväljaandes ilmunud artiklites "KUULUJUTT: HÄÄLE EEST SAI 10 EUROT! "Inimestel pole midagi süüa, sellepärast müüaksegi valimistel oma häält." tõeseid andmeid.

Kostja on tõendanud, et Valgas levis kuulujutt, nagu oleks 2017. aasta valimistel ostetud Valgas hääli ja häälte ostmise juhtumid on seotud hagejatega. Maakohtu otsus hagi rahuldamise kohta tuleb tühistada, sest artiklis avaldatud väide on õige ega sisalda ebaõigeid andmeid VÕS § 1047 lg 4 tähenduses, leidis ringkonnakohus.