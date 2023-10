Venemaa kuulutas Oleksi Arestovõtši teisipäeval tagaotsitavaks

Vastav kaart Arestovõtši andmetega oli sisestatud Venemaal tagaotsitavate isikute andmebaasi teisipäeval. Andmebaasis on kirjas, et Arestovõtš on 1975. aastal sündinud ukrainlane, keda otsitakse taga Venemaa karistusseadustiku täpsustamata paragrahvi järgi, vahendab Interfax.

Muud lisainfot Vene siseministeerium välja ei too.

Selle aasta maikuus kandis Venemaa finantsjärelevalve amet (Rosfinmonitoring) Arestovõtši isikute nimekirja, keda Venemaal süüdistatakse terrorismis või "ekstremistlikus tegevuses".

Endine Ukraina presidendikantselei nõunik Oleksi Arestovõtš on hiljuti külastanud Eestit ning andis esmaspäeval intervjuu ka ERR-i venekeelsele toimetusele. Intervjuud on võimalik lugeda ka eesti keeles.