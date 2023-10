Bloomberg: USA majandust võib tabada langus

Majandusväljaanne Bloomberg toob välja mitu tegurit, mis võivad USA majandust aeglustada või koguni langusse viia.

Suur küsimus on see, millist mõju avaldab juba 5,5 protsendini tõstetud baasintressimäär. Ei välistata, et föderaalreserv või seda uuesti tõsta, investorid ennustavadki veel vähemalt ühte intressimäärade tõusu.

Teiseks suureks probleemiks USA majanduse jaoks peetakse septembris alanud autotööstuse tööliste streiki. Hetkel on streikimas 25 tuhat töötajat, kuid streigi mõjude ülekandumine mööda tarneahelaid võib tekitada märksa suuremat töötuse kasvu. Nii põhjustas 1998. aastal 9200 General Motorsi töötaja 54 päeva kestnud streik hõive langust 150 tuhande inimese võrra.

Kolmas suur väljakutse on nafta hinna tõus. Septembri viimaseks nädalaks tõusis nafta hind USA-s võrdluses suveperioodiga 25 dollari võrra.

Omaette probleemiks on USA noorte kõrgharidust omandades akumuleeritud õppevõlad. Kui pandeemia tõttu peatas kolm ja pool aastat tagasi föderaalvalitsus õppevõlgade tagasimaksmise nõudmist, taastub sel sügisel miljonite ameeriklaste kohustus teha õppevõla tagasimakseid, mis mõjutab negatiivselt nende ostuvõimet. Bloombergi analüütikute sõnul võivad õppevõlgade tagasimaksed vähendada USA neljanda kvartali SKP-t 0,2 kuni 0,3 protsenti.

Lisaks tõusid USA 10-aastaste riigivõlakirjade intressid septembris 4,6 protsendini. Tegemist on kõrgeima tasemega 16 aasta jooksul. Kõrged intressimäärad mõjutavad nii valitsuse võimet laenata kui ka erasektori laenuotsuseid. On risk, et ettevõtted lükkavad investeeringuid edasi.

Ameeriklaste võime kulutada on samuti vähenemas. San Francisco föderaalreservi arvutuste järgi on 80 protsendil kõige vaesematel ameeriklastel on nüüd vähem sääste kui enne koroonakriisi. Ka kõige jõukamate säästud on vähenemas.

Kuigi USA poliitikud vältisid viimasel minutil valitsuse tööseisakut, siiski võib valitsus jääda rahastusest ilma, kui novembri keskpaigaks ei lepi demokraadid ja vabariiklased valitsuse pikaajalises rahastuskavas.

Viimaks avaldab USA majandusele negatiivset mõju ka Hiina kinnisvarakriis ning Euroopa Liidu majanduskasvu aeglustumine.

Siiski on ka põhjusi optimismiks

USA majanduslangus mõjutaks kogu maailma majandust. Siiski on põhjusi lootmaks et maailma suurim majandus ei jõua veel langusse.

Nii loodetakse, et viimaste aastate tehnoloogia, sealhulgas tehisintellekti areng võib aidata kasvada tööviljakusel, mis mõjutaks positiivselt ka majanduskasvu. USA majandus kasvas üle oma potentsiaali 1990. aastatel just tänu infotehnoloogia plahvatuslikule kasvule, toob välja Bloomberg.

Lisaks on põhjust arvata, et USA ajaloolise miinimumi lähedal olev töötuse määr võib jätkuvalt püsida madalal. Nii ennustab föderaalreserv, et töötuse määr tõuseb kergelt järgmisel aasta 4,1 protsendini võrreldes 3,8 protsendiga sel aastal. Sellise prognoosi täitumine tähendaks senise trendi jätkumist ning võrdlemisi kõrge tööhõive säilimist.

Viimaseks USA majanduse lootuseks on USA president Joe Bideni industriaalpoliitika otsused roheliste subsiidiumite näol. Taastuvenergia ja elektriautode tootmise ning kiipide ja pooljuhtide valmistamise eest toetuste maksmine ja maksulangetuste pakkumine on viinud USA ja Euroopa Liidu vahelise tülini, sest EL-i hinnangul tegemist on ebaõiglast konkurentsi tekitavate meetmetega. Ometi Bideni subsiidiumid on toonud kaasa investeeringute kasvu, mis võib aidata majandusel kasvada.