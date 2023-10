USA esindajatekoda hääletab teisipäeval McCarthy umbusaldamise üle

USA esindajatekoda hääletab juba teisipäeva õhtul spiiker Kevin McCarthy umbusaldamise üle. McCarthy ei kavatse demokraatidelt toetust küsida ning usub, et jääb ametisse.

Umbusaldusavalduse McCarthy vastu andis üle tuntud Trumpi toetajast Florida osariiki esindav saadik Matt Gaetz. Kõige konservatiivsemad vabariiklastest saadikud, nende seas Gaetz, ei olnud rahul McCarthy otsusega vastu võtta USA valitsust rahastav ajutine meede demokraatide häältega.

Kui meedet poleks septembri lõpuks vastu võetud, oodanuks USA valitsust tööseisak. Meetmest jäid välja enamikud konservatiivide nõudmised nagu valitsusasutuste kulutuste järsk kärpimine.

Kui umbusaldusavaldus õnnestub, siis see oleks esimene kord, kui esindajatekoja liikmed umbusaldavad ametis olevat spiikrit.

"Ma olen optimist, ma panustan iseendale," ütles McCarthy CNBC-le.

Kuna vabariiklastel on esindajatekojas 221 kohta ja demokraatidel 212 kohta, võib McCarthy oma ametist ilma jääda, kui lisaks demokraatidele kõigest viis vabariiklast hääletab umbusalduse poolt.

Demokraadid pole veel öelnud, kas nemad hääletavad McCarthy vastu või nõuavad järeleandmisi vastutasuks oma toetuse eest. Paljud demokraadid ei usalda McCarthyt, sest ta on rikkunud kokkulepet USA president Joe Bideniga pikaajalise valitsuse rahastuspaketi osas. Lisaks ei meeldi demokraatidele, et McCarthy lubas vabariiklastel algatada Bideni ametist tagandamist taotlev juurdlus.

"Mind huvitab, mida igal esindajatekoja demokraatliku pere liikmel on sel teemal öelda. Ning seejärel jõuame meie lõpuks ühisele otsusele," ütles esindajatekoja demokraatide juht Hakeem Jeffries usutluses telekanalile MSNBC.

Jeffries ütles, et tema rääkis McCarthyga esmaspäeva õhtul, kuid keeldus täpsustamast, mida arutati.

McCarthy kinnitas aga vabariiklastest rahvasaadikutega, et tema ei hakka püüdma demokraatidega kokkuleppele jõuda.

Mitmed vabariiklased ütlesid meediale, et nemad toetavad McCarthyt. Nende sõnul reageerisid vabariiklastest saadikud McCarthy kõnele püsti seistes aplodeerides.

"Ma ei arva, et oleks mingiks küsimuseks, et hetkel ainult üks inimene on valmis meie erakonda juhtima. Sellest saavad aru rohkem kui 95 protsenti [meie fraktsiooni] liikmetest," ütles vabariiklasest esindajatekoja liige Darrell Issa.

Hääletuse tulemused peaks selguma teisipäeva hilisõhtul või kolmapäeva varahommikul Eesti aja järgi.