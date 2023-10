Transpordiametile teeb muret maanteeäärsetesse prügikastidesse veetav prügi

Pärnust Läti poole sõites on esimene transpordiameti parkla Metsakülas. Prügikonteineri ümbrus on prahti täis ja kahjuks saab selles ainult osaliselt süüdistada Lätist, Leedust, Poolast või mujalt autoga tulnuid. Aga madratsit, tekki ja patja nemad siia kindlasti ei toonud.

Parklas valitsevat korralagedust aga heidetakse mõistagi ette transpordiametile.

"Oleme paigaldanud siia suured konteinerid ja me tühjendame neid iga nädal laupäeviti. Vajadusel oleme ka teinud lisatühjendamisi. Aga olukord, nagu te ise siin nende jäätmete ja prügi näol näete, ei ole normaalne," ütles transpordiameti Lääne üksuse juht Hannes Vaidla.

Avalike parklate prügikastid on ellu kutsutud selleks, et teekasutaja saaks nendesse panna tee peal tekkinud prügi.

"Nagu me näeme, siis 90 protsenti kahjuks avalike parklate prügikastide täitumisest on WC-potid, madratsid, vanad moosid, kõik, mis elamisest on üle jäänud. Oleme pannud siia väikseid prügikaste, et ehk inimesed saavad aru, et väiksesse prügikasti ei mahu riidekapp. Üleskutse kõigile teekasutajatele ja kinnistuomanikele: palun ärge tooge oma olmeprügi ja kõike seda, mis teil majapidamises üle jääb, siia teeäärsetesse avalikesse parklatesse," ütles Vaidla.

Tegemist pole üksnes Pärnumaa probleemiga ja ühe näitena saatis transpordiamet "Aktuaalsele kaamerale" pilte Viljandimaa parklatest. Kõik loodavad, et inimesed muutuvad kultuursemaks.

Pärnus tuli varem samuti ette, et prügikonteinerite juurde toodi kõiksugu kola. Aga nüüd on on asi paranenud, sest mitmes jäätmepunktis on kaamerad ja patustajad on ka vahele jäänud.

"Kaamerasse jäi üks isik, kes sõitis džiibiga ette ja tõstis kinnise aia taha jäätmed. Isik tuli kohale, viis oma jäätmed ära ja sai oma rikkumisest aru," rääkis linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näkk.

Kaamerasse jääb, kui keegi paneb prügikonteinerite juurde midagi maha, küll aga ei ole kaamerapildist abi, kui keegi jäätmed valesse konteinerisse paneb.

"Kui nendesse konteineritesse pannakse sellises mahus jäätmeid, mis sinna tegelikult ei kuulu ja mida pakendiorganisatsioonid ei kogu, siis neil on õigus ära vedamisest keelduda ja seda peab tegema kohalik omavalitsus," sõnas Näkk, lisades, et seda juhtub õnneks aina vähem.