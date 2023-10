Eestimaa Looduse Fond arutab Laupmaa nõukogust eemaldamist

Kaljundi sõnul on nõukogu palunud Laupmaalt seoses toeta.me skandaaliga lisakommentaare, misjärel teeb nõukogu oma otsuse.

"Seadus annab kaks võimalust, kas inimene soovib ise vabatahtlikult nõukogust tagasi astuda või me näeme, et on kindlasti toimunud midagi sellist, mida võib lugeda mainekahjuks. Sel juhul nõukogu saaks inimese nõukogust välja arvata, aga siin on natuke pall ka härra Laupmaa väravas. Võib-olla uurimise huvides on tal ehk lihtsam otsustada selle uurimise ajaks tagasi astuda," lausus Kaljundi.

Kaljundi ütles, et praegu on Laupmaa oma tegevusega Eestimaa Looduse Fondile (ELF) põhjustanud mainekahju. "Ma arvan, et sellised juhtumid kahjustavad kõigi vabaühenduste ja mittetulundusühingute mainet. Eks see soovitus alati kõigile ongi see, et seada üles sellised järelevalveorganid," ütles ta.

Kaljundi lausus, et looduse fond on hea näide, kus on 11-liikmeline nõukogu, mille roll ongi juhatuse töö üle järelevalvet teostada. "Kõik sellised vabaühendused, kus on võib-olla ainult paar inimest, siis nende tegevust ongi natuke läbipaistmatu kontrollida," ütles ta.

Ühes Henri Laupmaaga kuuluvad ELF-i veel Jüri Kaljundi (nõukogu esimees), Üllas Ehrlich, Ahti Heinla, Maris Jõgeva, Jan Kaus, Erik Moora, Riinu Rannap, Helen Sooväli-Sepping, Andres Tarand ja Pille Tomson.

Rahvusringhääling kirjutas teisipäeval, et prokuratuur on algatanud kriminaalasja, kahtlustades Ukraina heaks annetusi kogunud Toeta.me platvormi haldajat MTÜ-d Infograafika ja Ergonoomika Instituut ja selle ainsat juhatuse liiget Henri Laupmaad üle 220 000 euro annetajate raha omastamises. Laupmaa ise ütleb, et tekkinud on vaid suur segadus ning tegelikult on annetuskampaania organiseerijatega saavutatud juba kokkulepe, et ligi 220 000 eurot ära maksta.