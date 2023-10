Kliimavoliniku kandidaatidel vajaliku enamuse toetust ei ole

Pärast Frans Timmermansi lahkumist Euroopa Komisjonist tuli ametisse nimetada roheleppe eest vastutav asepresident ja ka kliimavolinik Hollandist. Seepärast kuulas Europarlamendi keskkonnakomitee ära vastavalt asepresident Maros Sefcovici ning endise Hollandi välisministri Wopke Hoekstra ilukõned kliimateemadel.

"Tahan kasutada selle komisjoni alles jäänud mandaati selle jaoks kuni viimase päevani ja teha kindlaks, et meie järeltulijatel on kindel baas, et jätkata toimetamist meie ajastu ja tsivilisatsiooni ülemineku väljakutse kallal, et tagada ühine tulevik," rääkis Sefcovic.

"Laske mul alustada minu hinnangul kõige suuremast absurdsusest üldse - lennukikütuse maksustamise puudumisest. Kui sõidan oma autoga tanklasse, siis 50 kuni 60 protsenti hinnast on maksud. Aga kui lennukit tangitakse, siis maksu pole. Null," rääkis Hoekstra.

Hoekstra kuulamine sujus üle kivide ja kändude nii tehniliselt, sest katkise mikrofoni tõttu tuli voliniku kandidaadil ja kuulajatel istungisaali vahetada, ning ka sisuliselt soovisid komitee liikmed kolmapäeva hommikul veelgi vastuseid saada.

"Ei ole kahe kolmandiku ulatuses enamust, et toetada kumbagi kandidaati uuele positsioonile. Ei Maros Sefcovici ega Wopke Hoekstra suhtes," ütles Euroopa Parlamendi keskkonnakomitee juht Pascal Canfin.

Keskkonnakomisjon ootab kandidaatidelt hommikuks kirjalikke vastuseid ja teeb siis otsuse.

"Ja siis on kas kahe kolmandiku kokkulepe ning siis me läheme täiskogu ette neljapäeval. Või pole kirjalike vastuste pinnalt kokkulepet, siis me vaatame kuidas edasi," sõnas Canfin.

Seega kuidas kandidaatidega edasi liigutakse, selgub kolmapäeva hommikul.