Kolmapäev on tormine

Kolmapäeval on ilm tormine.

Kolmapäeva öösel on taevas pilvine. Sajab vihma, kohati on sadu tugev ning võib olla äikest. Puhub mõõdukas tugevate puhangutega lõuna- ja edelatuul, mis kesköö paiku läände ja loodesse pöördub. Õhutemperatuur on 10 kuni 16 kraadi.

Kolmapäeva hommik on pilves selgimistega ning kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 8 kuni 15, puhanguti kuni 22, rannikul 17, puhanguti kuni 25 meetrit sekundi. Õhusooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ning vihmahood liiguvad läänest itta üle Eesti. Puhub loode- ja läänetuul 8 kuni 15, iiliti kuni 18, kuid Ida-Eestis ja rannikul kuni 25 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Järgnevad päevad on pilvised ja üsna tuulised. Vihma sajab iga päev ning reedel võib sekka ka lörtsi tulla. Laupäevaks on oodata veidi rahulikumat päeva – puhub tasane tuul ning vaid paiguti võib vähest vihma sadada. Ja ilmad jahenevad. Ehk kui neljapäeval on sooja keskmiselt 11, siis pühapäeval vaid 6 kraadi.