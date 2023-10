Ajalooline päev USA kongressis: McCarthy kaotas spiikri koha

Umbusaldusavalduse poolt hääletas kaheksa vabariiklast ja kõik Washingtonis viibinud esindajatekoja demokraadid. Kokku toetas umbusaldusavaldust 216 rahvasaadikut ning 210 toetas McCarhty jätkamist.

Viimane kord toimus USA kongressi esindajatekojas hääletus spiikri umbusaldamise üle 1910. aastal, toona spiiker jäi ametisse. Seega jääb McCarthy ajalukku esimese umbusaldatud esindajatekoja spiikrina.

Spiikri kohustusi täidab ajutiselt järgmise spiikri valimiseni vabariiklane Patrick McHenry. Kuna tegemist on esimese korraga, kui spiikri kohusetäitja täidab spiikri rolli, pole teada, kas McHenryl on olemas kõik spiikri volitused või jääb tema vastutusalaks ainult järgmise spiikri valimise hääletuse korraldamine.

See aga tähendab, et nii Ukraina järgmise abipaketi kui ka USA valitsuse pikaajalise rahastamismeetme vastu võtmine võib viibida teadmata ajaks.

Vabariiklased otsustasid korraldada järgmise spiikri valimised tuleva nädala kolmapäeval. McCarthy teatas juba, et ta ei kandideeri oma vanale kohale.

Seni USA meedias on spekuleeritud, et uueks spiikriks võivad proovida kandideerida peavoolu konservatiivid Kevin Hern ja Steve Scalise. Lisaks kaalub kandideerimist ka Trumpi toetajast Ohio saadik Jim Jordan. Viimase võimalusi mõjutab aga negatiivselt see, et tema survel astus 2015. aastal tagasi mõõdukast vabariiklasest spiiker John Boehner. Seetõttu ei pruugi Jordan saada mõõdukamate vabariiklaste toetust.

McCarthyle osutus saatuslikuks konservatiivide pahameel

Umbusaldusavalduse McCarthy vastu andis üle nädala alguses tuntud Trumpi toetajast Florida osariiki esindav saadik Matt Gaetz. Kõige konservatiivsemad vabariiklastest saadikud, nende seas Gaetz, ei olnud rahul McCarthy otsusega vastu võtta USA valitsust rahastav ajutine meede demokraatide häältega.

Kui meedet poleks septembri lõpuks vastu võetud, oodanuks USA valitsust tööseisak. Meetmest jäid välja enamikud konservatiivide nõudmised nagu valitsusasutuste kulutuste järsk kärpimine.

Kuna McCarthy keeldus proovimast spiikriks jäämiseks demokraatide toetust hankida, sõltus tema saatus just kõige konservatiivsemate vabariiklaste hääletamisest. Tema sai riskida ainult kuni nelja vabariiklase hääle kaotamisega, kuid lõpphääletusel toetas tema umbusaldamist tervelt kaheksa vabariiklasest saadikut.