Transpordiamet leidis Saaremaa vetest uppunud sõjalennuki

Hüdrograafiaosakonna juhataja Peeter Välingu sõnul leiti eelmisel nädalal laevaga Jakob Prei läbi viidud mõõdistustöödel Liivi lahest Abruka saarest 16,5 kilomeetri kaugusel kagus lennukivrakk.

"Lennuk on kahe mootoriga, kere pikkus 17 meetrit ja tiibade siruulatus ka umbes 17 meetrit. Vrakk on kahes tükis, sabaosa on kerest 46 meetrit põhja pool," selgitas Väling.

Praegu ei ole teada, mis lennukiga tegemist on, aga kindlasti on see Teise maailmasõja aegne sõjalennuk, lisas Väling. Transpordiametile on praegu Liivi lahes teada neli lennukit, neist kaks on leitud miinitõrjeoperatsioonide käigus.

Viimati avastasid hüdrograafid augusti lõpul mõõdistustöödel Saaremaa lähedalt sada aastat tagasi uppunud kaubaauriku.