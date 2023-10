Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Urmas Reinsalu

ETV saates "Esimene stuudio" külaline on täna Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Opositsioon on järgmise aasta riigieelarve suhtes ülikriitiline ja ilmselt toob see kaasa tulise poliitikasügise. Millisteks kompromissideks on opositsioon valmis? Kuidas taastada töörahu parlamendis? Millise suuna võtab uue juhi saanud erakond Isamaa lähiajal? Seda kõike uurib Reinsalult saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.